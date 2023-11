CMAN เดินหน้าขยายกำลังผลิต บุกตลาดเอเชีย รองรับดีมานด์พุ่ง ปักหมุดไต่ขึ้น Top 5 ของโลก

"เราเริ่มต้นจากบริษัท Startup เมื่อ 20 ปีก่อน โดยช่วงแรกเน้นขายในประเทศเป็นหลัก ต่อมาจึงส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งประสบความสำเร็จกลายเป็นผู้ผลิตปูนไลม์ที่ส่งออกมากที่สุดของเอเชียแปซิฟิก สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการปูนไลม์อันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทเก่าแก่มีอายุและประวัติที่ยาวนานกว่า 100 ปี เพราะว่า CMAN มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและเข้าใจอุตสาหกรรมอย่างมาก...

ปัจจุบันบริษัทครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศประมาณ 40% และกำลังขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดส่งออกขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ ปูนไลม์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมจำนวนมากของโลกมายาวนานหลายร้อยปี มีการใช้ทั้งทางตรงในรูปของวัตถุดิบการผลิตและทางอ้อมในกระบวนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของเรา ดังนั้น ปูนไลม์จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมของโลกไปแล้ว และยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนาน เพราะมีคุณสมบัติทางเคมีที่เหมาะสมกับการใช้งาน ต้นทุนต่ำ...

