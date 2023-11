CASETiFY ชวนทะลุมิติกับตาหลานสุดป่วนในคอลเลกชั่น Rick and Morty x CASETiFY!

Rick and Morty ยังขยายความป่วนไปถึงอุปกรณ์เสริมเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้แก่ AirPods, AirPods Pro, สาย Apple Watch, MacBook, iPad และกลุ่มผลิตภัณฑ์ MagSafe รุ่นล่าสุด เช่น ที่ยึดวงแหวน พาวเวอร์แบงค์ และขาตั้ง กิมมิกไฮไลท์สำหรับนักสะสม คือ “Pickle Rick MagSafe” คุณตา Rick ในร่างแตงกวาสุดพิเรนทร์ ประกอบด้วย เคสโทรศัพท์ พาวเวอร์แบงค์ และกระเป๋าสตางค์

:

TECHOFFSIDE: CASETiFY สร้างสีสันฮาโลวีน กับ คอลเลกชัน Disney Villains x CASETiFYCASETiFY สร้างสีสันฮาโลวีนด้วย คอลเลกชัน Disney Villains x CASETiFY พร้อมให้สะสมแล้วกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที

แหล่ง: techoffside | อ่านเพิ่มเติม ⮕

IPHONE_DROID: CASETiFY ยกขบวนเหล่าตัวร้ายดิสนีย์ที่รักมาสร้างสีสันฮาโลวีน กับคอลเลกชั่น Disney Villains x CASETiFYCASETiFY ยกขบวนเหล่าตัวร้ายดิสนีย์ที่รักมาสร้างสีสันฮาโลวีน กับคอลเลกชั่น Disney Villains x CASETiFY - IT News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023

แหล่ง: iPhone_Droid | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MXPHONE: CASETiFY ยกขบวนเหล่าตัวร้ายดิสนีย์ที่รักมาสร้างสีสันฮาโลวีน กับคอลเลกชั่น Disney Villains x CASETiFYCASETiFY ร่วมมือกับ Disney เปิดตัวคอกเลกชั่นใหม่ ‘Disney Villains x CASETiFY’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหล่าตัวละครวายร้าย หรือ “Disney Villains” สู่การสร้างสีสันปนความน่ากลัวให้กับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที

แหล่ง: mxphone | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DROIDSANS: โดนก็อปเยอะ ทำขายเองดีกว่า… Nothing จับมือ CASETiFY ออกเคสลาย phone (2) สำหรับ iPhone และยี่ห้ออื่นThe First Android Community in Thailand

แหล่ง: droidsans | อ่านเพิ่มเติม ⮕

TECHOFFSIDE: CASETiFY ส่ง คอลเลกชัน ใหม่เปี่ยมสีสันจาก ครีเอทีฟ ระดับโลก “Lisa Frank” “Krink” และ “The Hundreds”CASETiFY ส่ง คอลเลกชัน ใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสัน จับมือ ครีเอทีฟ ระดับโลก นำเสนอการออกแบบที่แปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์

แหล่ง: techoffside | อ่านเพิ่มเติม ⮕

IPHONE_DROID: CASETiFY จับมือครีเอทีฟระดับโลก “Lisa Frank” “Krink” และ “The Hundreds” บรรเจิดไอเดีย Tech Accessories คอลเลกชั่นใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันNews, Reviews and More เราพร้อมอัพเดทข่าวสารวงการไอที รีวิวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ราคาสมาร์ทโฟน และทิปส์เด็ดๆ เพียบ ที่นี่ที่เดียว

แหล่ง: iPhone_Droid | อ่านเพิ่มเติม ⮕