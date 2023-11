CASETiFY ถอดปรัชญาความเรียบง่ายของญี่ปุ่น สู่การสร้างสรรค์เคสแนวมินิมอลใหม่ในคอลเลกชั่น “Wabi-Sabi”

ครั้งแรกของ CASETiFY ที่หยิบซิลิโคนมาเป็นวัสดุในการทำเคส กับรุ่น “Wabi-Sabi” เคสซิลิโคนอ่อนนุ่ม ดีไซน์สะอาดตาและออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมมาในหลากหลายเฉดสีตามฤดูกาล โดยเริ่มจากคอลเลกชั่นสีขาวเป็นคอลเลกชั่นแรกในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งสะท้อนความเรียบง่ายและความพิถีพิถันอันเป็นเอกลักษณ์ของปรัชญา Wabi-Sabi จากญี่ปุ่นอันเป็นที่มาของชื่อเคส

นอกเหนือจากความสวยงามถูกใจชาวมินิมอลแล้ว การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และเรียบง่ายของเคส Wabi-Sabi ยังสามารถปกป้องอุปกรณ์เทคโนโลยีได้แบบขั้นสูงสุด ด้วยมุมกันชนแบบนูน ขอบเคสที่ยกขึ้นคลุมหน้าจอ และวงแหวนกล้องที่ยกขึ้นเพื่อให้ความปกป้องระดับมาตรฐาน Military Standard สองเท่า ทนต่อการตกจากที่สูงถึง 2 เมตร หรือ 6.6 ฟุต และปกป้องหน้าจอจากรอยข่วนได้ดี

คอลเลกชั่นแรกของเคส Wabi-Sabi มาในสีขาวล้วน ซึ่งสะท้อนการรวมกันของสีสันอันไม่มีที่สิ้นสุด และเปิดทางให้กับอีกหลากหลายสีที่จะเปิดตัวตามมาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับคอลเลกชั่นเคสแสนเรียบง่ายและแสนนุ่มนวลชิ้นนี้ นอกจากนั้น ยังไม่ลดทอนฟังก์ชันการทำงาน โดยสามารถจับคู่กับอุปกรณ์เสริม MagSafe ได้อย่างลงตัว และเป็นตัวเลือกเคสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิลสูงถึง 50% และบรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบ 100%...

