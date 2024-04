Chulalongkorn Üniversitesi Öğrencileri ve Tac Tartışması

Chulalongkorn Üniversitesi öğrenciler inin, 31 Mart'ta gerçekleşen Chula-Thammasat Üniversite Futbol Maçı geçit töreninde üniversitenin sembol ü olan Phra Kiew tacını taşıyıp taşıyamayacakları konusundaki görüş ayrılıkları, 21. yüzyılda monarşi nin uygun yeri ve rolü hakkındaki derin tartışma nın sembol ik bir örneğidir.

Kral Rama VI tarafından o zamanlar ölen babası Rama V veya Kral Chulalongkorn anısına üniversiteye verilen bir sembol olan tacın golf arabasının çatısında taşınması, kraliyet yanlıları tarafından son derece uygun olmayan ve Tay kraliyetine hakaret olarak görülmüştür. Tac, geleneksel olarak prens ve prensesler tarafından giyilen bir sembolken, golf arabası sadece golf sahasına uygun bir araçtır ve hiçbir şekilde saygınlık taşımamaktadır. Bu eylemi, monarşinin rolünü küçümsemek veya alaya almak olarak yorumlamaktadırlar. Bu hareketi onaylayanlar ise sadece bir üniversitenin sembolü olduğunu ve elektrikli bir golf arabası kullanmanın zamanın değişimine uygun olduğunu, bir asır ve yarım önce kraliyetin seyahat ederken nasıl taşındığı gibi, 50 veya daha fazla öğrencinin palanquin sembolünü taşımasının gerekmediğini söylemektedirler

