BYD แก้เกม | ออฟเรคคอร์ด

ราคาปิดต่ำจอง 1.37 บาท ไอพีโอ 1.54 บาท มีรายชื่อผู้ถือหุ้น “บิ๊กเนม” “สมโภชน์ อาหุนัย”ถือหุ้น 1.40% เข้าตลาด SET เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน(Cross border transport carrier) ระหว่างประเทศและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี WICE ผู้ถือหุ้นใหญ่ราคา

หลุดจองปิด 1.30 บาท จากไอพีโอ 1.68 บาท ผู้ถือหุ้นใหญ่คับคั่ง ‘นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี’ ‘ สุระ คณิตทวีกุล’ และ ‘เสี่ยป๋อง’ วัชระ แก้วสว่าง

