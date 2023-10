BPP ร่วมงาน Sustainability Forum 2023 แชร์แนวคิด “Managing ESG Risks to Capture Growth Opportunities”

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.

TPFA ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “รักษ์โลก” ผ่าน BCG โมเดลสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ร่วมงาน Pet Fair South East Asia 2023 ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม “รักษ์โลก ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG อ่านเพิ่มเติม ⮕

10 เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต จาก World Economic Forum10 เทคโนโลยีสุดลํ้าจากรายงานของ World Economic Forum น่าจับตามองในปี 2023 และจะแพร่หลายในอีก 3-5 ปีข้างหน้า แล้ว 10 เทคโนโลยีนั้นมีอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติม ⮕

BAM รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)BAM รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ในงาน “Climate Care Forum 2023” Time To REDUCE ลด-เพื่อ-โลก นางวิภาศิริ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ฮีโน่ นำเสนอนวัตกรรมการขนส่งที่ช่วยให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Expo 2023เมื่อวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 SX2023 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน... อ่านเพิ่มเติม ⮕

เมืองไทยประกันชีวิต ผสานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็น Leading Sustainable Insurerเมืองไทยประกันชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาและนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) มุ่งมั่นที่จะเป็น “Leading Sustainable Insurer” อ่านเพิ่มเติม ⮕