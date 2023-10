BPP ร่วมงาน Sustainability Forum 2023 แชร์แนวคิดบนเวทีเสวนา “Managing ESG Risks to Capture Growth Opportunities”

กิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Managing ESG Risks to Capture Growth Opportunities (การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG เพื่อคว้าโอกาสการเติบโต)” ภายในงาน Sustainability Forum 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อแชร์แนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG พร้อมทั้งการนำแนวคิด ESG มาใช้บริหารจัดการองค์กรและบริหารความเสี่ยง...

กิรณ ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแนวปฏิบัติด้าน ESG ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ธุรกิจ ที่ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ควรละเลย ทั้งในแง่ของความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และถือเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย BPP มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG ในทุกระดับ พร้อมทำงานเชิงรุกด้วยการตั้งเป้าหมายและแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบการบริหารโดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอกและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน กำหนดกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว...

BPP ร่วมงาน Sustainability Forum 2023 แชร์แนวคิด “Managing ESG Risks to Capture Growth Opportunities”อมรินทร์ทีวี 34HD รวมข่าวเด่น ข่าวบันเทิง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล รายการทีวีออนไลน์ ละครย้อนหลัง คลิปวิดีโอ เติมเต็มความคิด เต็มจินตนาการ อ่านเพิ่มเติม ⮕

TPFA ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “รักษ์โลก” ผ่าน BCG โมเดลสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ร่วมงาน Pet Fair South East Asia 2023 ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม “รักษ์โลก ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG อ่านเพิ่มเติม ⮕

BAM รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)BAM รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ในงาน “Climate Care Forum 2023” Time To REDUCE ลด-เพื่อ-โลก นางวิภาศิริ อ่านเพิ่มเติม ⮕

10 เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต จาก World Economic Forum10 เทคโนโลยีสุดลํ้าจากรายงานของ World Economic Forum น่าจับตามองในปี 2023 และจะแพร่หลายในอีก 3-5 ปีข้างหน้า แล้ว 10 เทคโนโลยีนั้นมีอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติม ⮕

ฮีโน่ นำเสนอนวัตกรรมการขนส่งที่ช่วยให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Expo 2023เมื่อวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 SX2023 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน... อ่านเพิ่มเติม ⮕

EXIM BANK แนะผู้ประกอบการ “ปลุกยักษ์เขียว” ในบ้าน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนEXIM BANK ก็ต้องปรับตัวและร่วมปลุกยักษ์เขียวไปพร้อมกับผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนธุรกิจในทุกมิติให้เป็น ESG อ่านเพิ่มเติม ⮕