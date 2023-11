BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BYD 1,000,000 4,000.00 4.00 10:03 SPRC 460,000 3,450.00 7.50 10:42 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

