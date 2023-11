BIG LOT: เช้านี้ BYD มูลค่าสูงสุด 4 ลบ.ราคาเฉลี่ย 4 บ./หุ้น

ปิดตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 2 หลักทรัพย์ 2 รายการ พบ BYD มีมูลค่าสูงสุด 4 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 4 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 2 หลักทรัพย์ 2 รายการ ดังนี้ หลักทรัพย์ รายการ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์ (พันบาท) (บาท) BYD 1 1,000,000 4,000.00 4.00 5.00 SPRC 1 460,000 3,450.00 7.50 6.92 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

