Blue Origin เปิดตัวต้นแบบยาน Blue Moon Mark 1 ใช้ขนส่งสิ่งของลงดวงจันทร์

ยาน Blue Moon Mark 1 ยังมีสถานะเป็นแค่ต้นแบบดีไซน์ (mockup) โดยเป็นยานลงจอดใช้ครั้งเดียว (single use) ใช้ขนส่งสิ่งของลงไปบนพื้นผิวดวงจันทร์แล้วไม่ต้องบินกลับขึ้นมาอีก ยานรองรับการขนส่งสิ่งของหนัก 3 ตัน

Blue Origin จะยังมียาน Blue Moon Mark 2 ที่ขนาดใหญ่ขึ้น รองรับการขนส่งนักบินอวกาศขึ้น-ลงระหว่างพื้นผิวดวงจันทร์ โดยจะเปิดตัวตามมาในระยะถัดไป ยานของ Blue Origin จะถูกใช้ในภารกิจ Artemis V ช่วงปี 2029 เป็นต้นไป ส่วนภารกิจ Artemis III-IV ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น (ช่วงปี 2025-2028 ถ้าไม่เลื่อน) เป็นยาน Starship ของบริษัท SpaceX ซึ่งแนวทางของ NASA คือต้องการให้ทั้งสองบริษัทแข่งขันกันพัฒนาระบบยานอวกาศไปลงดวงจันทร์

We unveiled our nearly 3-story Blue Moon MK1 cargo lander demonstrator. MK1's early missions will pave the way and prove technologies for our MK2 lander for