Bitcoin เตรียมปรับฐานได้หรือยัง ? นักเทรดเชื่อว่าคำตอบซ่อนอยู่ในเหรียญ PEPE

. It’s literally an index for when the market is getting overheated. When people are confident enough to go there and it pumps, that’s your sign to exit. Works every time.

“เมื่อนักเทรดมีความมั่นใจมากพอที่จะ pump ราคา นั่นก็เป็นสัญญาณที่คุณกำลังกลับไปทำงานประจำ เพราะมันได้ผลทุกครั้ง” เมื่อเร็วๆ นี้ราคา Pepe ได้พุ่งขึ้นมากกว่า 100% โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ 0.00000064 ดอลลาร์ ในวันที่ 20 ต.ค. สู่จุดสูงสุดที่ 0.00000134 ในวันที่ 27 ต.ค. ในช่วงเวลาที่ Pepe ได้พุ่งไปสู่จุดสูงสุด แต่ Bitcoin ก็เริ่มลดระดับลงมาจากจุดสูงสุดของปีนี้A new team of advisors have been brought on to guide Pepe forward. Uses for the remaining 3.79T tokens attributed to the original team CEX multi-sig

กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นล่าสุดของราคา Pepe ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากข่าวในแง่บวกของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทีมงาน และความจริงที่ว่าจะมีการเผาเหรียญเพิ่มเติม และนี่ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่า นักลงทุนกำลังมั่นใจในตลาดคริปโต headtopics.com

ข้อมูลเปรียบเทียบจาก TradingView ที่แสดงให้เห็นว่า ราคาของ Pepe มักจะมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับราคาของ Bitcoin ซึ่งอาจทำให้การใช้ PEPE เป็นหนึ่งใน Indicator ที่ท้าทาย"SOL เป็น Indicator ที่ดีมากสำหรับในความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ซึ่ง SOL มักจะทะลุแนวต้านอย่างน้อยหนึ่งวันก่อน BTC/ETH จะเริ่มเคลื่อนไหว" Reetika กล่าว

