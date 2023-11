AOTGA พร้อมให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน ตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลจาก ISAGO

30/10/2566 12:40:00 siamrath_online

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) พร้อมในการให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน ตามมาตรฐานความปลอดภัยจาก ISAGO มุ่งเน้นให้บริการผ่านบุคลากรมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ โดยดำเนินธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 5 ล่าสุด จัดงาน AOTGA Friends and Family Thank You Party 2023...