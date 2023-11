AJAX โซลูชันเพื่อความปลอดภัยสัญชาติยุโรปบุกตลาดไทย

ทั้งนี้ โซลูชันของ AJAX จะเข้ามาพลิกโฉมและแก้ข้อจำกัด( Pain-Point) ของการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย จุดเด่นของ AJAX เป็นโซลูชันที่ครบจบ ทั้งเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบาย มีความเสถียร ด้วยเทคโนโลยีการส่งคลื่นวิทยุระยะไกล อุปกรณ์ทุกประเภท ทุกโมเดล ผลิตจากโรงงานในภาคพื้นยุโรป ไต้หวัน และอเมริกา โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานยุโรปครบทุกกระบวนการการผลิตและประกอบ สามารถแก้ไขปัญหาระบบซีเคียวริตี้ไร้สายแบบเดิม ๆ ที่มีรัศมีการทำงานครอบคลุมพื้นที่ระยะสั้นและ ไม่เสถียร AJAX...

ทั้งนี้ในงานได้เปิดตัว AJAX FireProtect 2 Wireless Fire Detector ครั้งแรกในประเทศไทย มาตรฐานความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้แห่งโลกอนาคต เป็นอุปกรณ์ตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ ที่มีความรวดเร็วแม่นยำสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียบ้านและอาคาร ทรัพย์สิน ปกป้องชีวิตผู้อยู่อาศัยให้ได้รับความปลอดภัยมากขึ้น เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเครื่องตรวจจับไฟไหม้ที่เพิ่งได้รับ ‘รางวัลชนะเลิศ’ กลุ่มอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ จาก GIT SECURITY AWARD 2024 WINNER in Fire Protection category และผ่านการรับรองมาตรฐาน EN 14604, EN 50291...

นอกจากนี้ ในปีนี้ AJAX จะขยายสายผลิตภัณฑ์ Smart Light สวิตช์ไฟอัจฉริยะ อุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่ว วาล์วเปิดปิดอัตโนมัติ ประตูดิจิทัล (จับมือกับ Yale) กล้องวงจรปิด และ NVR ชุดคอนโทรลระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งออกแบบชุด relay มาเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าสู่ระบบไร้สายของ AJAX ได้โดยง่าย อาทิ การเปิดประตูอัตโนมัติ ม่านไฟฟ้า เพียงแค่นี้หน้าจอโทรศัพท์มือถือก็โล่งกว่าเดิม ผ่านแอปพลิเคชัน AJAX ซึ่งสามารถคอนโทรลอุปกรณ์อัจฉริยะในบ้านได้เกือบทุกตัวในแอปเดียว ที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมหลายฟังก์ชัน...

บริษัทฯ วางเป้าหมายการทำตลาด AJAX ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า และราคาที่เข้าถึงได้เจาะลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าทั่วไป (B2C) ที่ต้องการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเอง และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (B2B) ในทุกอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจศูนย์การค้า (รีเทล) ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงเรียน พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และหน่วยงานราชการ เป็นต้น และตั้งเป้ามีสัดส่วนลูกค้า B2B 70% B2C...

