AJAX โซลูชันเพื่อความปลอดภัยสัญชาติยุโรปบุกตลาดไทย มั่นใจศักยภาพตลาดมีโอกาสเติบโตสูงรับวิถีชีวิต Smart Life

พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่AJAX FireProtect 2 Wireless Fire Detector นวัตกรรมใหม่แห่งโลกอนาคต ครั้งแรกในประเทศไทย การันตีผู้ใช้งาน 2.5 ล้านคน ใน 169 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทรักษาความปลอดภัยใช้งาน 1,750 บริษัท เล็งจับมือพันธมิตรลุยเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มโรงแรม โรงงาน องค์กร คอนโดมิเนียม และบ้านพักอาศัย ทั้งในช่องทางการจำหน่าย B2B และ B2C ตั้งเป้าสัดส่วนลูกค้า B2B 70% B2C 30%เปิดเผยว่า บริษัท ได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย AJAX โซลูชันเพื่อความปลอดภัยและไร้สายครบวงจรมาตรฐานยุโรปแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งส่งออกไปยัง สปป.

ทั้งนี้ โซลูชันของ AJAX จะเข้ามาพลิกโฉมและแก้ข้อจำกัด( Pain-Point) ของการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงและมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง ด้วยไลฟ์สไตล์คนไทยที่ชื่นชอบเทรนด์เทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวที่ปลอดภัย ประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aged Society) ส่งผลให้มีความต้องการที่พักอาศัย และอาคารอัจฉริยะ หรือ Smart Living and Building ตอบโจทย์วิถีชีวิต Smart Life และสามารถดูแลปกป้องจากภัยอันตรายให้แก่ผู้อยู่อาศัย...

จุดเด่นของ AJAX เป็นโซลูชันที่ครบจบ ทั้งเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบาย มีความเสถียร ด้วยเทคโนโลยีการส่งคลื่นวิทยุระยะไกล อุปกรณ์ทุกประเภท ทุกโมเดล ผลิตจากโรงงานในภาคพื้นยุโรป ไต้หวัน และอเมริกา โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานยุโรปครบทุกกระบวนการการผลิตและประกอบ สามารถแก้ไขปัญหาระบบซีเคียวริตี้ไร้สายแบบเดิม ๆ ที่มีรัศมีการทำงานครอบคลุมพื้นที่ระยะสั้นและ ไม่เสถียร AJAX ใช้เทคโนโลยีในการส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ Jewel & Wing ลิขสิทธิ์เฉพาะของตนเอง สามารถเชื่อมต่อส่งสัญญาณแจ้งเหตุระหว่างกันได้ ภายใน 0.

