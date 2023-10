AIS ร่วมภารกิจกับ กสทช. กทม. การไฟฟ้า และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำสายสื่อสารลงใต้ดิน

ส่งทีมวิศวกร ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินงานนำสายสื่อสารบริเวณถนนหลังสวนและถนนสารสินลงใต้ดิน

โดย AIS ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการ

AIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีAIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ดีต่อโลก ดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมผุดแคมเปญ ทิ้ง E-Waste กับ AIS รับทันที AIS Points อ่านเพิ่มเติม ⮕

AIS ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีAIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ดีต่อโลก ดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมผุดแคมเปญ ทิ้ง E-Waste กับ AIS รับทันที AIS Points อ่านเพิ่มเติม ⮕

AIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีAIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ดีต่อโลก ดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมผุดแคมเปญ ทิ้ง E-Waste กับ AIS รับทันที AIS Points อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัวแคมเปญ 'ทิ้ง E-Waste รับ AIS Points' ชวนทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีAIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill เปิดตัวแคมเปญ 'ทิ้ง E-Waste รับ AIS Points' ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ดีต่อโลก ดีต่อสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม ⮕

AIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfillAIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ดีต่อโลก ดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมผุดแคมเปญ ทิ้ง E-Waste กับ AIS รับทันที อ่านเพิ่มเติม ⮕

กทม.เดินหน้าตัดสายสื่อสาร ถ.หลังสวน/ถ.สารสิน เตรียมนำลงดิน คาด 2 วันแล้วเสร็จวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณหน้าโฮเต็ล มิวส์ แบงค็อก เขตปทุมวัน นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมรื้อสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าถนนหลังสวนและถนนสารสิน โดยมีการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. อ่านเพิ่มเติม ⮕