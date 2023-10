AIS เดินหน้าเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือ Hub of e-waste อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวแคมเปญ “ทิ้ง E-Waste รับ AIS Points” ชวนลูกค้านำขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์เสริมมือถือ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก มาทิ้งกับ AIS ที่ศูนย์บริการ AIS Shop ที่ร่วมรายการ ผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste+ แพลตฟอร์มการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์บน Blockchain...

ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยและลูกค้าตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้ว การนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้จะช่วยทำให้ขยะ E-waste ทุกชิ้น สามารถตรวจสอบสถานะได้ทั้งกระบวนการ รวมถึงยังคำนวณขยะที่ได้ออกมาเป็น Carbon Scores เพื่อให้ทราบว่าเราช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเป็นปริมาณเท่าไหร่จากการร่วมทิ้ง E-Waste ในครั้งนี้”

สำหรับลูกค้า AIS สามารถร่วมแคมเปญ “ทิ้ง E-Waste รับ AIS Points” ได้ง่ายๆ เพียงนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์มือถือเก่า แท็บเล็ตเสีย คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์เสริมมือถือ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ไม่ใช้แล้ว มาทิ้งกับ AIS ที่ศูนย์บริการ AIS Shop ที่ร่วมรายการ โดยสามารถทิ้งผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste + ก็รับทันที AIS Points สามารถดูรายละเอียดที่ headtopics.com

AIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีAIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ดีต่อโลก ดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมผุดแคมเปญ ทิ้ง E-Waste กับ AIS รับทันที AIS Points อ่านเพิ่มเติม ⮕

AIS ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีAIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ดีต่อโลก ดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมผุดแคมเปญ ทิ้ง E-Waste กับ AIS รับทันที AIS Points อ่านเพิ่มเติม ⮕

AIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีAIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ดีต่อโลก ดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมผุดแคมเปญ ทิ้ง E-Waste กับ AIS รับทันที AIS Points อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัวแคมเปญ 'ทิ้ง E-Waste รับ AIS Points' ชวนทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีAIS ชูภารกิจ Zero e-waste to landfill เปิดตัวแคมเปญ 'ทิ้ง E-Waste รับ AIS Points' ชวนลูกค้าทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ดีต่อโลก ดีต่อสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม ⮕

สนามแตกแน่! อุทัยธานีไร้แข้งติดโทษแบนเปิดบ้านรับมือเมืองทองฯ'ช้างขาวเจ้าเกาะ' อุทัยธานี เอฟซี สนามแตกแน่นอน เปิดบ้านรับมือ 'กิเลนผยอง' เมืองทอง ยูไนเต็ด ในศึกไทยลีก นัดที่ 9 ของฤดูกาล ถ่ายทอดสดทั้ง 3 ช่องทาง AIS PLAY,TrueVisions(TrueVisions NOW) และ 3BB GIGA TV อ่านเพิ่มเติม ⮕

ลำพูนได้ข่าวดี'มูริลโล่'พ้นแบนลงซัลโวนครปฐมที่ส่งอาทิตย์ เบิร์กนำทัพสู้'ราชันโคขาว' ลำพูน วอริเออร์ ได้ 'เดนนิส มูริลโล่' พ้นโทษแบนกลับมาซัลโวหวังหนีบ๊วยเปิดบ้านบู๊ 'เสือป่าราชา' นครปฐม ยูไนเต็ด ที่กลับมาใช้ 'อาทิตย์ เบิร์ก' คัมแบ็ก 11 ตัวจริง ในศึกไทยลีก นัดที่ 9 ของฤดูกาล ถ่ายทอดสดทั้ง 3 ช่องทาง AIS PLAY,TrueVisions(TrueVisions NOW) และ 3BB GIGA... อ่านเพิ่มเติม ⮕