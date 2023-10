Avalon Miner จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาเครื่องขุด Bitcoin ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน

Canaan Shop ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Canaan มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 3,000 คน จากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค มียอดขายรวมสินค้า (GMV) เกินกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา 1 ปี โดยมีออเดอร์คำสั่งซื้อมากกว่า 400 รายการ และมียอดขายเครื่องขุด Bitcoin Avalon Miner มากกว่า 14,000 เครื่องเป็นหนึ่งในเครื่องขุด Bitcoin ASIC ที่ดีที่สุดในโลก โดยมีอัตราแฮชเรตสูงถึง 90TH/s และใช้พลังงานเพียง 3420Watts เครื่องขุดนี้มาพร้อมกับ power supply ในตัว ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องซื้อ power...

เป็นเครื่องขุด Bitcoin ASIC รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Canaan ที่มาพร้อมกับอัตราแฮชเรตสูงถึง 110TH/s และใช้พลังงานเพียง 3300Watts มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ 30J/TH และการออกแบบวัสดุที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีความทนทานและเชื่อถือได้มากกว่าเครื่องขุด Bitcoin ASIC รุ่นอื่นๆ

Avalon Miner A1346-110T เป็นเครื่องขุด Bitcoin ASIC ที่ทรงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาด จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักขุด Bitcoin ที่ต้องการผลกำไรสูงสุด เครื่องขุด Bitcoin Avalon Miner A13 series จะใช้ชิป K210 AI ในโมดูลควบคุมหลัก ชิปนี้มีคุณสมบัติการเข้ารหัสในตัว ทำให้ไม่สามารถแฮ็กหรือแทรกแซงได้ นอกจากนี้ยังมีการอัพเกรดใหม่คือ บอร์ดแฮชของ A13 series สามารถถอดออกได้แยกกัน ซึ่งหมายความว่าหากบอร์ดแฮชเรตหนึ่งตัวเสียหาย จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบอร์ดแฮชเรตอีกสองตัว ซึ่งทำให้สะดวกในการซ่อมแซมและจัดการเครื่องขุดจำนวนมาก headtopics.com

การรับประกันที่ยาวนาน: AvalonMiner A1346 มีการรับประกันที่ยาวนานถึง 360 วัน ซึ่งให้ความอุ่นใจแก่คุณในกรณีที่เครื่องขุดมีปัญหา

