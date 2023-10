Apple ยอมรับปัญหา iPhone 15 ชาร์จบน BMW อาจถึงขั้นชิป NFC พัง แต่จะแก้ให้ทีหลัง

Apple ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่าง iPhone ยอมรับทราบปัญหาการชาร์จแบบไร้สายบนรถยนต์ของ BMW ที่ส่งผลกระทบกับ iPhone 15 ทุกรุ่น ซึ่งผลร้ายแรงสุดอาจถึงขั้นชิป NFC พัง โดยให้คำสัญญาว่าจะทำการแก้ไขภายในปีนี้ส่งให้กับพันธมิตรร้านค้าของ Apple ว่าการชาร์จ iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro หรือ iPhone 15 Pro Max ด้วยที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย "บางรุ่น" ที่ติดตั้งใน BMW และ Toyota Supra รุ่นล่าสุดบางรุ่น ซึ่งปัญหานี้ถูกพบในช่วงเดือนที่ผ่านมชิป NFC ทำหน้าที่ในฟีเจอร์ต่างๆ เช่น...

