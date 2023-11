Apple วางจำหน่าย Apple Pencil พอร์ต USB-C แล้ววันนี้ ราคาา 3,190 บาท

นอกจากนี้ Apple Pencil (USB-C) เหมาะสมลงตัวที่สุดสำหรับจดโน้ต สเก็ตช์ภาพ ทำเครื่องหมายบนเอกสาร จดบันทึก และอีกมากมาย พร้อมมอบความแม่นยำที่ลึกลงไปถึงระดับพิกเซล แถมยังมีความหน่วงต่ำ และไวต่อการเอียง คุณจึงใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต่างจากดินสอจริงๆ

