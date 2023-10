5 ปี “เจ้าสัววิชัย” เครื่องบินตก เลสเตอร์จัดงานรำลึกถึงผู้พา “จิ้งจอก” สร้างประวัติศาสตร์

ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่สนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม พร้อมกับกัปตันเอริก สวอฟเฟอร์ กัปตันอิสซาเบลลา โรซา เลโควิช ทีมงานอีก 2 ราย คือ นางสาวนุสรา สุขหน้าไม้ และนายกวีพร พันธุ์แพ

ในวันนี้ (27 ตุลาคม 2566) สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ จัดงานรำลึกการจากไปของอดีตประธานสโมสร โดยพิธีการช่วงเช้าจะมีการจัดพิธีส่วนตัวภายในอนุสรณ์สถานวิชัย ศรีวัฒนประภา โดยมี ซูซาน วีแลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของสโมสร พร้อมตัวแทนของทีมฟุตบอลชาย และทีมหญิงรวมตัวกันเพื่อร่วมไว้อาลัย และร่วมแสดงความรำลึกถึง อดีตประธานสโมสร และผู้เสียชีวิตอีก 4 ราย

ถ้อยแถลงจากสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ระบุว่า “แปดปี ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสโมสรอย่างมีเอกลักษณ์ มีความมุ่งมั่น มีความเอื้อเฟื้อต่อชุมชน ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จด้านการบริหารกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งตลอดกาล หลังจากเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกในปี 2014 สองปีถัดมา ทัพ ‘จิ้งจอกสยาม’ ทำให้ทั้งโลกต้องจดจำถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล เมื่อเลสเตอร์ ซิตี้ สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษ... headtopics.com

“คุณวิชัยเป็นที่จดจำถึงความรักและอบอุ่น และการให้ของท่าน รวมถึงความสำเร็จของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ที่วิสัยทัศน์ของท่านช่วยให้ทีมบรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้คุณวิชัย ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 4 ล้านปอนด์ เพื่อช่วยองค์กรการกุศล ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเลสเตอร์ ทำให้ชีวิตของคนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงโรงพยาบาลเด็กไปจนถึงศูนย์ศาสนาในท้องถิ่น และได้ลงทุนในโครงการที่มีความสำคัญต่อชาวเมืองเลสเตอร์

“คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรคนปัจจุบันได้ให้คำมั่นกับสโมสร ว่าจะเดินตามวิสัยทัศน์ของคุณวิชัย โดยได้ดำเนินการโครงการการกุศลผ่านมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ภายใต้การบริหารสโมสรของคุณอัยยวัฒน์ เลสเตอร์ ซิตี้ ที่ประสบความสำเร็จในการ คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ มาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี 2021 และยังคว้าแชมป์เอฟเอ คอมมูนิตี้ ชิลด์ ได้ในปีเดียวกัน ตลอดจนเริ่มฤดูกาล 2021/22 ด้วยการลงเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรป อย่าง ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก และ ยูฟ่า ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์... headtopics.com

ละครของนักโทษเด็ดขาดทักษิณถึงวันนี้ 2 เดือนกว่าแล้วนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจาก 8 ปี เหลือ 1 ปี แต่ยังไม่ติดโทษจริงสักวันเดียว แสดงถึงการฉ้อฉลแม้กระทั่งโทษจำคุก โดยปกติแล้วคนที่นอนในโรงพยาบาลนานขนาดนี้น่าจะมีอาการโคม่ามากใ อ่านเพิ่มเติม ⮕

อดีตนายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เค่อเฉียง ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย 68 ปีอดีตนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเมื่อวันศุกร์ด้วยวัย 68 ปี เกือบ 7 เดือนหลังจากเกษียณจากการดำรงตำแหน่งนานร่วม 10 ปี อ่านเพิ่มเติม ⮕

อัยการยื่นฟ้อง 'สิระ' คดีลงสมัคร สส. ปี 62 ทั้งที่รู้ว่าไม่มีคุณสมบัติอัยการยื่นฟ้องศาลอาญา เอาผิด 'สิระ' อดีต สส.พปชร. คดีลงสมัคร สส. ปี 62 ทั้งที่รู้ว่าไม่มีคุณสมบัติ จากเหตุเคยถูกพิพากษาจำคุกคดีฉ้อโกง ปี 38 อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : ไท รูโทโล ได้ฤกษ์ชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวต เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ONE“ไท รูโทโล” จอมล็อกดาวรุ่งชื่อดังวัย 20 ปี จากสหรัฐอเมริกามีคิวขึ้นประชันฝีมือเผชิญหน้า “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จอมเก๋ามากประสบการณ์ วัย 32 ปี จากรัสเซีย ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต… อ่านเพิ่มเติม ⮕

เอสซีจี แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2566 ชะลอตัวจากเศรษฐกิจภูมิภาคยังไม่ฟื้นปรับตัวเดินหน้าต่อด้วย 3 กลยุทธ์รับมือเศรษฐกิจผันผวนเอสซีจี แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2566 ชะลอตัวจากเศรษฐกิจภูมิภาคยังไม่ฟื้นปรับตัวเดินหน้าต่อด้วย 3 กลยุทธ์รับมือเศรษฐกิจผันผวนรัดเข็มขัด ลดต้นทุนพลังงาน - ทบทวนการลงทุน เน้นธุรกิจเติบโตสูง - เร่งเครื่องนวัตกรรมกรีนสู่ตลาดโลก ผลประกอบการเอสซีจี ไตรมาส 3 ปี 2566 ชะลอตัวจากตลาดภูมิภาคยังไม่ฟื้น วัฏจักรปิโตรเคมีขาลง ส่งออกหดตัว ดอกเบี้ยสูง... อ่านเพิ่มเติม ⮕