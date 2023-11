(เพิ่มเติม)กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ โบรกเกอร์ แนวรับ แนวต้าน กลยุทธ์ จากบทวิเคราะห์ AIRA 1,366 1,385 Selective Buy Stock Trading 1,344 1,397 ASL 1,370/1,366 1,388-1,390 เน้นยืนแนวรับระหว่างวัน 1,380 ต่ำกว่าแนวโน้มปรับทดสอบกรอบแนวรับหลัก 1,370-1,366 Technical Section GLOBLEX 1,370 1,390 แกว่งตัวในกรอบ 1,370-1,390 จุด Technical Insight 1,360 1,400 KINGSFORD 1,370-1,365 1,395-1,400 SET Index สลับย่อรอ Indicator พื้นตัวจากโซนล่าง ระยะสั้นคาดแกว่งผันผวนมีด่าน Technical Brief ต้านที่ EMA5-10 วัน หากผ่านได้เป็นบวกมากขึ้น KS 1,370 1,390 SET ดีดตัวจาก 1,460 ขึ้นมาแถว 1,575 ก่อนถอยหลุดขอบล่างช่องขนาน ลงมาใกล้แนวรับ Market Timing 1,350-1,360 1,400 1,360 แล้วแกว่งตัวขึ้นทดสอบเส้นเฉลี่ย 5 วัน ทำให้มองมีสิทธิเข้าทดสอบแนวต้าน 1,400 1,415-1,420 และ 1,440 ทั้งนี้ หากไม่ผ่านด่านแรก คงมีความเสี่ยงจะถอยลงมา โดยมี แนวรับแถว 1,375, 1,350-1,360 และ 1,330 ซึ่งวางบริเวณ 1,350-1,360 จุด เป็นโซนน่าเข้าสะสม MST 1,375 1,395 เก็งกำไรระยะสั้นที่บริเวณ 1,390-1,400 จุด วางจุดชะลอการลงทุนที่ 1,365 จุด Tiger In-Trend Morning Session 1,370 1,405

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INFOQUESTNEWS: (เพิ่มเติม)กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

แหล่ง: InfoQuestNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

INFOQUESTNEWS: กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

แหล่ง: InfoQuestNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

INFOQUESTNEWS: กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

แหล่ง: InfoQuestNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: อากาศวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 กทม.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่สภาพอากาศวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กทม.รายงานสถานการณ์ประจำวันนี้ ปรากฏว่า มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

INFOQUESTNEWS: (เพิ่มเติม)กลยุทธ์การลงทุนรอบบ่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

แหล่ง: InfoQuestNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: 79 ห้างภูธรจัด Local Low Cost เฟส 2 ลดราคาสินค้า 1-10 พฤศจิกายนนี้ค้าส่ง-ค้าปลีกภูธร 79 รายทั่วประเทศ จัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ Local Low Cost บทที่ 2 ตั้งแต่ 1-10 พฤศจิกายน 2566 นี้ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2566

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕