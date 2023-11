(คลิป) สร้างเลนจักรยานไว้เพื่อ... โซเชียลเดือดมีจิตสำนึกบ้าง?

โดยชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความเห็น อาทิ จอดหมดไม่สนเลน วิ่งทุกเลนแต่ห้ามรถอื่นมาวิ่งร่วมเลนรถยนต์,ถ้าคันละ5000 เอาไว้ ซ่อมแซม ทาสีเลนจบ.. กฎหมาย เด็กเล่นขายของ.. สุนัขที่ไหนจะกลัว😅😂😁,ถ่ายรูปแจ้งปรับได้เงิน, อ๋อสงสัยจะเป็นจักรยานแนววิบากให้กระโดดข้ามหรือเหยียบรถ,เก็บค่าจอด แก้ปัญหาจะไม่มีรถมาจอดสักคัน ชม.

SANOOK: ร้องไห้กันครึ่งทีม! 'พรพรรณ' ทำแบบนี้กับเพื่อนร่วมทีมหลังคว้าชัยนัดแรกของซีซัน (คลิป)กลายเป็นโมเมนต์ที่เรียกรอยยิ้มปนคราบน้ำตาไปเลย สำหรับ 'ชมพู่' พรพรรณ เกิดปราชญ์ มือเซตทีมชาติไทย กับเพื่อนร่วมทีม ไอบีเค อัลโทส

KOM_CHAD_LUEK: (คลิป) เมื่ออยากเซอร์ไพรส์แฟนหนัง 'ธี่หยด'เมื่อหนังเรื่อง 'ธี่หยด' ที่เข้าฉายได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็โกยรายได้ทะลุ 200 ล้านบาทแล้ว งานนี้ทางพนักงานโรงหนังเลยอยากเซอร์ไพรส์ลูกค้า แต่เหมือนโดนเซอร์ไพรส์กลับเป็นยังไงไปชมคลิปกันเลย

KOM_CHAD_LUEK: (คลิป) จัดเต็มคาราเบล เมื่อปล่อยนักเรียนนายสิบอยู่กับรถแห่ขึ้นชื่อว่ารถแห่ ถ้าคนมักม่วนมาเจอก็จะเก็บอาการไม่อยู่ ก็เหมือนที่โรงเรียนนายสิบแห่งนี้ นี่แค่รถแห่จำลองนักเรียนนายสิบยังจัดเต็มคาราเบลทุกคน ดูไปก็ยิ้มตามอัตโนมัติ เป็นยังไงไปชมคลิปกันเลย

KOM_CHAD_LUEK: (คลิป) ตาก็เกรงใจ แม่ก็อยากมารับ แต่รถของแม่นั้น...เมื่อน้องหมาเห็นรถแม่กลับเข้าบ้าน ก็วิ่งดักหมด ไม่สนกระโปรงรถจะเป็นยังไง แถมไม่แคร์ไม้เรียวคุณตาที่สั่นอยู่ในมือ แต่งานนี้ชาวเน็ตแอบถามน้องดีใจ หรือวิ่งหนีไม้เรียวคุณตา

KOM_CHAD_LUEK: (คลิป) 'ปานปรีย์' ลา ครม. เยือน 'กาตาร์-อียิปต์' เจรจาช่วยตัวประกันจากฮามาสรมว.การต่างประเทศ 'ปานปรีย์' ลาด่วน ครม. เยือน 'กาตาร์-อียิปต์' ขอช่วยเจรจาปล่อยตัวประกันไทยจากฮามาส พร้อมวอนคนไทยเร่งอพยพกลับโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง เหตุไม่มีใครรู้การสู้รบในอิสราเอลจะรุนแรงมากขึ้นเท่าใด

KOM_CHAD_LUEK: (คลิป) แม่ก็ว่าจะกินแจ่วฮ้อน แต่ไหงชาบูเต็มหม้อแทนเรียกได้ว่าก็น้องชื่อชาบู ลงในหม้อชาบูก็ถูกแล้วไงแม่ จะมาแจ่วฮ้อนอะไรก่อน เอ็นดูความไม่สนข้าวของที่แม่เตรียมไว้เลยสักนิดเดียว

