'SCG Decor' หรือ SCGD D-Day 1 พ.ย. - 6 ธ.ค. 66 เริ่มประมูลงาน

THAIPBSNEWS: ชิงเดือดเก้าอี้ 'บอร์ดประกันสังคม' ใครเป็นใคร ก่อนเลือกตั้ง 24 ธ.ค.นี้ใครเป็นใคร ลงสมัครเลือกตั้ง 'บอร์ดประกันสังคม' 2566 ขณะที่ สำนักงานประกันสังคม ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งถึง 10 พ.ย.นี้ ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.

แหล่ง: ThaiPBSNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: ผอ.เขตดอนเมืองฝากผอ.โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยาสร้างบรรยากาศโรงเรียนน่ามาเรียนให้เด็กนักเรียน(1 พ.ย. 66) เวลา 07.30 น.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPBSNEWS: ศาล รธน.นัด 14 ธ.ค.ไต่สวนพยาน 4 ปากคดีหุ้น 'ศักดิ์สยาม'ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน 4 ปากในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ คดี 'ศักดิ์สยาม' อดีต รมว.คมนาคม ถือหุ้นบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น วันนี้ (1 พ.ย.2566) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารผลการประชุมกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

แหล่ง: ThaiPBSNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: เปิดขายบัตร โขนเรื่องรามเกียรติ์ “กุมภกรรณทดน้ำ”เปิดขายบัตร โขนมูลนิธิศิลปาชีพฯ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ฉากยิ่งใหญ่ตระการตา แฝงแง่คิดสอนใจ 5 พ.ย.- 5 ธ.ค. หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPBSNEWS: จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นทางเลือก เปิดให้ยื่นแบบได้ 1รองโฆษกรัฐบาล เผยข้อสรุปจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นทางเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ แบบสมัครใจยื่นแบบ เลือกรับเงินเดือน 2 รอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธ.ค.2566 สามารถเปลี่ยนใจได้ วันนี้ (1 พ.ย.

แหล่ง: ThaiPBSNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: 'นายกฯ' เผย 'ครม.' ไฟเขียว วีซ่าฟรี 'อินเดีย-ไต้หวัน' 30 วัน ประเดิม 10พ.ย.นี้'เศรษฐา' เผย 'คณะรัฐมนตรี' ไฟเขียว 'วีซ่าฟรี' เพิ่มให้อีก2ประเทศ 'อินเดีย-ไต้หวัน' 30 วัน เริ่มตั้งแต่ 10พ.ย.-10ธ.ค.นี้

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕