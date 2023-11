'LYKN' คว้า 'เบคกี้' รับบทนางเอก MV และ Short Film

และที่สำคัญเพลงนี้จะถูกถ่ายทอดอารมณ์ความเศร้าผ่าน MV และ Short Film ที่ทั้ง 5 หนุ่มได้ลองสัมผัสการเป็นนักแสดงครั้งแรก พร้อมดึงนักแสดงสาวสุดฮอต เบคกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง มาร่วมงาน กับการเล่าเรื่องราวผ่านคืนวัน Halloween ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในงาน Party Halloween การันตีฟินอินเบอร์แรงแน่นอน

5 หนุ่ม LYKN เผยว่า “สำหรับเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิ้ลที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นเพลงช้าเพลงแรกของพวกเรา เป็นเพลงที่โชว์สกิลด้าน Vocal ของวง ที่มีเนื้อหาแนวเศร้า เสียใจ ทำให้ความยากของเพลงนี้อยู่ที่การใช้เทคนิคการร้องกับอารมณ์ให้ไปในทางเดียวกัน บวกกับความเศร้าที่มันจะมีหลาย Layer เลยต้องสื่อสารผ่านเสียงร้องของพวกเราให้ได้ โดยเนื้อหาจะเล่าถึงมุมมองของคนที่แอบรัก ที่ให้กำลังใจคนที่เค้ากำลังแอบรักอยู่ว่า ถึงการแอบรักบางทีอาจจะทำให้ทุกข์ใจ แต่ฉันรู้ดีว่ายังไงมันก็ไม่ถึงตายหรอก...

และความพิเศษของเพลงนี้ก็จะเล่าเรื่องราว 2 แบบ คือหนังสั้นกับมิวสิควีดีโอครับ ซึ่งในหนังสั้นก็เรียกว่าชาเลนจ์มากๆ เพราะว่าเป็นผลงานแรกด้านการแสดงของพวกเราทั้ง 5 คนเลยที่ได้ลองทำ ก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆ ที่สำคัญยังได้ เบคกี้ ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จด้านการแสดงมาแล้ว มาเล่นเป็นนางเอกใน หนังสั้น และ MV ให้ด้วย บรรยากาศในการทำงานก็สนุกสนานมากๆ ซึ่งพวกเราก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดครับ ก็ขอฝากซิงเกิ้ลที่ 3 ‘แอบรักไม่ทำให้ใครตาย’...

