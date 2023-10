'GPSC' จัดกิจกรรม MTP Customers Conference 2023 เสริมองค์ความรู้พัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคจากโรงไฟฟ้าของ GPSC ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรม “GPSC MTP Customers Knowledge Sharing Conference 2023” โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Climate Change and Its Implication to EV” ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) อ.วังจันทร์ จ.

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคจากโรงไฟฟ้าของ GPSC ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรม “GPSC MTP Customers Knowledge Sharing Conference 2023” โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Climate Change and Its Implication to EV” ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการนวัตกรรมต่างๆ ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เพื่อสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจพลังงาน และทิศทางของตลาดพลังงานแห่งอนาคต อีกทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง GPSC และลูกค้าอุตสาหกรรม ที่มีเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน

