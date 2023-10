'ไอเดีย-กฤตภัทร' นักบิดดาวรุ่งยามาฮ่าประเดิมสนามโมโตทรี โฮมเรซ

"ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง - โบย ประเดิมลงบิดในศึก โมโตทรี เวิลด์ แชมเปียนชิพ ครั้งแรกในชีวิตที่ สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ด้วยการทำงานตามขั้นตอนเพื่อหา "ฟีลลิ่ง" การขับขี่และเซ็ตติ้งร่วมกับทีมช่าง เจ้าตัวมั่นใจยกระดับความเร็วขึ้นได้ในวันเสาร์นี้

ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2023 สนาม 17 รายการ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ผ่านการซ้อม 2 ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ล่าสุดผ่านการซ้อม 2 ครั้งแรก โดย"ไอเดีย" กฤตภัทร ทำงานอย่างหนักในการปรับตัวให้เข้ากับรถแข่ง โมโตทรี รวมถึงการหาเซ็ตอัพร่วมกับทีมช่าง เพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันรอบควอลิฟาย และรอบชิงชนะเลิศ โดยทำเวลาการซ้อมคร้ังแรกที่ 1 นาที 45.

"ไอเดีย" กฤตภัทร เปิดเผยว่า"การซ้อมครั้งแรกเป็นงานยากสำหรับผมมาก เพราะเป็นครั้งแรกกับรถคันนี้ จำเป็นต้องเรียนรู้คาแร็กเตอร์ของรถ และปรับปรุงฟีลลิ่งการขับขี่ จากนั้นการซ้อมครั้งที่ 2 ผมทำได้ดีขึ้นเล็กน้อยจากรถแข่งที่ลงตัวมากขึ้น วันนี้แทร็กร้อนมาก ผมมั่นใจว่าในวันเสาร์ซึ่งมีการซ้อมครั้งที่ 3 และควอลิฟาย จะสามารถยกระดับความเร็วขึ้นได้" headtopics.com

การกีฬาแห่งประเทศไทยหนุนเต็มที่ ดันยามาฮ่าส่ง "ไอเดีย" กฤตภัทร ลงรุ่น Moto3 ลุยศึกไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ สนามช้างบุรีรัมย์