'ไอติม' เดือดโต้ถูกกล่าวหารวมเสียง สส. ไม่ขับ 'ปูอัด' ชี้ ร้ายแรงมาก

1. ผมยืนยันว่าจุดยืนและการทำงานของผมตลอดที่ผ่านมา ยึดอยู่บนหลักการที่ผมคิดว่าถูกต้องและข้อเท็จจริงเท่านั้นในทุกกรณี ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่ผมรู้จักหรือเคยร่วมงานกันมามากน้อยแค่ไหน (i) ในมุมมองของผม การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่มีความผิดที่ชัดเจน คือการมีความสัมพันธ์กับทีมงานของตนเอง เพราะไม่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้ าดูเหมือนจะมีการยินยอมหรือไม่ แต่ในเมื่อทั้งสองอยู่ใน “ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน” ที่ฝ่ายหนึ่งสามารถให้คุณให้โทษอีกฝ่ายหนึ่งได้ในหน้าที่การงาน ดังนั้น จึงไม่สามารถถูกตีความได้ว่าเป็น “ความยินยอม” ที่แท้จริง

(ii) หากตระหนักว่าการกระทำผิดดังกล่าว ทางออกที่ควรจะเป็นคือ การที่ผู้กระทำผิด แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง โดยที่ไม่ต้องรอให้มีกระบวนการวินิจฉัยลงโทษอย่างเป็นทางการ 4. ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงเป็น 1 คนที่ลงมติเห็นด้วยกับการขับออกคุณไชยามพวาน ซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยที่เพื่อนๆ สส. ทุกคนรับรู้ และเป็นการตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลที่ผมยึดถือ

ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับเหตุผลหรือการตัดสินใจของผม แต่ผมยืนยันว่าทุกการตัดสินใจของผมยึดอยู่บนหลักการที่ผมเชื่อว่าถูกต้อง และเป็นหลักการที่ต้องนำมาใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาค

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MGRONLINELIVE: ก้าวไกลป่วนหนักหลังมติขับ ส.ส.สองมาตรฐาน สก.หญิงแท็กหา 'ไชยามพวาน' หน้าด้าน ไม่ละอายแก่ใจ“สก.ก้าวไกล บางซื่อ” เดือด แท็กหา “สส.ปูอัด” ซัดหน้าด้าน เป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชน ขณะ สส.หญิง ประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ หลัง “ก้าวไกล” มีมติลงโทษ สส.คุกคามทางเพศ ด้านโซเชียลระอุ ตามหาใครโหวตช่วย “สส.ปูอัด” ไม่โ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAICH8NEWS: 'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' จัดการ สส.คุกคามทางเพศ ทำนายอนาคตไปต่อทางการเมืองยาก มองเสียทุกฝ่าย'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' จัดการ สส.คุกคามทางเพศ เหน็บ สส.ถูกร้อง 'ปูอัด-วุฒิพงศ์' หากมีความรับผิดชอบ-รู้จักมาตรฐานใหม่-ลดหัวโขน คงไม่ต้องใช้กลไกลงมติตาม รธน.

แหล่ง: thaich8news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: “ปิยบุตร” ผิดหวังมติพรรคก้าวไกลจัดการ ส.ส.คุกคามทางเพศ“ปิยบุตร” ผิดหวังมติ “ก้าวไกล” จัดการ สส.คุกคามทางเพศ เหน็บ สส.ถูกร้อง “ปูอัด-วุฒิพงศ์” หากมีความรับผิดชอบ-รู้จักมาตรฐานใหม่ ลดหัวโขน ทำนายไปต่อทางการเมืองยาก

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' ปมสส.คุกคามทางเพศ ทำพรรคร้าว ซัด แกนนำนิ่งมาก'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' ปม สส.คุกคามทางเพศ ซัด แกนระดับนิ่งมาก ระบุ 'ปูอัด-วุฒิพงศ์' ต้องรับผิดชอบ ทำนายไปต่อทางการเมืองยาก

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'สส.ปูอัด' ปัดคุกคามทางเพศทีมงานสาว เชื่อโดนขบวนการดิสเครดิต'สส.ปูอัด' ขอโทษชี้แจงช้า เกรงกระทบหลายฝ่าย ยืนยันไม่เคยคุกคามทางเพศทีมงานสาว เชื่อ เป็นขบวนการดิสเครดิต พร้อมเข้าสู่การตรวจสอบของกกต.

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPBSNEWS: “สส.ปูอัด” ขอโทษปมคุกคามทางเพศ'พร้อมลาออก' ถ้ากกต.ชี้ผิด“สส.ปูอัด” ขอโทษปมคุกคามทางเพศ ยอมรับออกมาชี้แจงล่าช้า พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขอเข้าสู่กระบวนการ กกต. ชี้ถูกดิสเครดิต ยันหากท้ายสุด กกต.วินิจฉัยแล้วว่าผิดก็พร้อมที่จะลาออก วันนี้ (1 พ.ย.2566) นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.

แหล่ง: ThaiPBSNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕