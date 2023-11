'ไอติม' เผยมติส่วนตัวให้ 'ขับออก' สส.ไชยามพวาน หลังถูกกล่าวหาปกป้องเด็กปั้น

- 106 คนลงมติให้ขับออก จึงทำให้การขับออกยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (เนื่องจากน้อยกว่า 116 เสียงตามเกณฑ์ 3 ใน 4) ผมถือว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่อยู่บนข้อเท็จจริงและเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมาก ผมจึงจำเป็นต้องชี้แจงความจริงดังต่อไปนี้

3. ในที่ประชุมเมื่อวานที่คณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคได้มีการรายงานข้อเท็จจริงต่อ สส. ทุกคน เพื่อเปิดให้มีกาารอภิปรายความเห็นก่อนจะลงมติ ผมก็ได้ลุกขึ้นอภิปราย โดยมีประเด็นที่สำคัญว่า - (ii) หากตระหนักว่ากระทำผิดดังกล่าว ทางออกที่ควรจะเป็นคือการที่ผู้กระทำผิด แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง โดยที่ไม่ต้องรอให้มีกระบวนการวินิจฉัยลงโทษอย่างเป็นทางการ

มติ ก้าวไกล ขับ วุฒิพงศ์ สส.ปราจีนบุรี พ้นพรรค ปมคุกคามทางเพศที่ประชุมก้าวไกล มีมติ 2 กรณี 2 สส.คุกคามทางเพศ ขับ วุฒิพงศ์ สส.ปราจีน พ้นพรรค ตั้งเงื่อนไข "ไชยามพวาน" ต้องยอมรับผิด-ขอโทษสังคม-ชดเชยผู้เสียหาย หากไม่ทำ

'ปูอัด' ขอโทษปิดปากเงียบ ปมคุกคามทางเพศ ยืนยันไม่ได้ทำจับตา มติบทลงโทษ สส.ก้าวไกล คุกคามทางเพศ ตัดสิทธิ-ขับออก ขณะที่ 'ปูอัด' ขอโทษปิดปากเงียบ แต่ยืนยันไม่ได้ทำ รอ กกต. ชี้ขาด

'ปูอัด' ขอโทษปิดปากเงียบ ปมคุกคามทางเพศ ยืนยันไม่ได้ทำจับตา มติบทลงโทษ สส.ก้าวไกล คุกคามทางเพศ ตัดสิทธิ-ขับออก ขณะที่ 'ปูอัด' ขอโทษปิดปากเงียบ แต่ยืนยันไม่ได้ทำ รอ กกต. ชี้ขาด

จอมทองสะเทือน 'ปูอัด' สะดุดปมฉาว 'ก้าวไกล' ไม่ขับแต่เชือดจับตาสมรภูมิจอมทอง ปูอัด ไชยามพวาน สะดุดปมฉาว ก้าวไกลฟันผิดคุกคามทางเพศ มติขับพ้นพรรค เสียงไม่พอแต่ถูกคาดโทษ ต้องรับผิด

'ไชยามพวานก้าวไกล' โผล่หน้าแล้วโค้งขอโทษปัดคุกคามทางเพศ อ้างแจงช้าหวั่นกระทบหลายฝ่าย-โบ้ยดิสเครดิตเปิดหน้าครั้งแรก ส.ส.ฝั่งธนถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศ ไชยามพวาน โค้งคำนับขอโทษ ชี้แจงช้า เพราะอาจกระทบหลายฝ่าย ปัดคุกคามทางเพศ เชื่อเป็นขบวนการดิสเครดิต พร้อมให้กกต.ตรวจสอบ กันพรรคถูกครหาหากตัดสินออกมาทางใดทางหนึ่ง

มติ 'ก้าวไกล' ขับ 'สส.ปราจีนฯ' พ้นพรรค ส่วน 'สส.ฝั่งธน' คาดโทษ-ตัดสิทธิตำแหน่งในพรรคมติ ก้าวไกล ลงโทษกรณีคุกคามทางเพศ ขับ สส.ปราจีนฯ พ้นพรรค ส่วน สส.ฝั่งธน คาดโทษ-ตัดสิทธิตำแหน่งต่าง ๆ ของพรรค

