'ไบร์ท' เอ็นดู 'แบมแบม' ไม่รู้ว่า 'โต๋' เป็นสามี แฟนคลับแนะให้ไปดูในไอจี หวานฉ่ำมาก

คลังหั่นจีดีพีปี 66 โต 2.7% หลังนักท่องเที่ยวจีนไม่มาตามคาดคลังหั่นจีดีพีปี 66 โต 2.7% หลังนักท่องเที่ยวจีนไม่มาตามคาด ปรับประมาณการต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปีเหลือ 27.7 ล้านคน คาดปี 67 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.2% พร้อมเกาะติดสถานการณ์เสี่ยง อ่านเพิ่มเติม ⮕

'สมศักดิ์' โต้เกรียนคีย์บอร์ด กล่าวหารีดเงิน'เปรมชัย' 50 ล้าน แลกหลุดคุก'สมศักดิ์' โต้ เกรียนคีย์บอร์ดซุกตัวอยู่ต่างประเทศ กล่าวหารีดเงิน”เปรมชัย” 50 ล้าน แลกหลุดคุก ยัน ไม่มีมูลความจริง ขอบคุณครอบครัวกรรณสูต ส่งจดหมายยืนยัน เป็นเรื่องเท็จ อ่านเพิ่มเติม ⮕

'สุทิน' โต้ 'สมชัย' ข้อมูลเรือดำน้ำคลาดเคลื่อน 5,000 ล้าน ยันพท.ไร้ใบสั่ง'รมว.กลาโหม' โต้ 'สมชัย' ข้อมูลเรือดำน้ำคลาดเคลื่อนถึง 5,000 ล้าน ยืนยันเพื่อไทยไร้ใบสั่ง อยากได้เรือฟริเกตมากกว่า ทร. อ่านเพิ่มเติม ⮕

CRAVITY - What The Duck - GrammyRS คอนเสิร์ตส่งท้ายเดือนเตรียมเส้นทางการเดินทางไว้ให้ดีๆ คอนเสิร์ตทั่วสารทิศทิ้งท้าย ต.ค. 2023 กำลังจะเริ่มต้นแล้ว “แบมแบม - CRAVITY - What The Duck -GrammyRS” อ่านเพิ่มเติม ⮕

(คลิป) เอ็นดู ลูกสาวถึงกับปล่อยโฮ เมื่อเห็นทรงผมที่แม่ทำให้เรื่องนี้ต้องฟ้องพ่อ แม่ทำแบบนี้ได้ไง เมื่อคุณแม่ตั้งใจมัดผมให้ลลูกสาวเป็นแฟชั่นสุดน่ารัก แต่เมื่อพามาส่องกระจกเท่านั้นแหละ ถึงกับปล่อยโฮ เพราะแม่ทำให้หนูไม่สวยไม่น่ารักเลย อ่านเพิ่มเติม ⮕

คลังหั่น เป้าจีดีพี ปี66 เหลือ 2.7% คาดปี 67 เร่งตัวขึ้นอยู่ที่ 3.2%สศค. ปรับลดคาดการณ์เติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 66 เหลือ 2.7% จากเป้าเดิม คาดโต 3.5% หลังประเมินส่งออกหดตัว-1.8 ผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัว-จำนวนนักท่องเที่ยวไม่มาตามคาด คาดปี 67 โต 3.2% จาก 3 แรงหนุน การบริโภคเอกชน-ส่งออก-ท่องเที่ยว อ่านเพิ่มเติม ⮕