'ไซยะบุรี พาวเวอร์' ออกหุ้นกู้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 3,500 ล้านบาท ยอดจองเกินวงเงินเสนอขาย

"ไซยะบุรี พาวเวอร์" ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 3,500 ล้านบาท ยอดจองเกินวงเงินเสนอขาย ย้ำความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ มุ่งขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด หรือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี (XPCL) บริษัทร่วมในเครือของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เปิดเผยว่า...

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.

