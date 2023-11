'ไชยา' เปิดประชุม GASL มุ่งพัฒนาแผนงานปศุสัตว์ยั่งยืนในระดับสากล

66 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Multi-Stakeholder Collaboration to Strengthen Sustainability and Resilience of Livestock Systems in Response to Drivers of Change ภายใต้การประชุม 13th Global Agenda for Sustainable Livestock (GASL) Multi-Stakeholder Partnership (MSP) Meeting and the Regional Conference on Sustainable Livestock Transformation ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ว่า ในนามกระทรวงเกษตรฯ...

ซึ่งเมื่อปี 2554 ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม GASL ที่จังหวัดภูเก็ต วันนี้ได้มาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทย ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีความยั่งยืนด้านอาหารและด้านเกษตรเป็นของตนเอง มีระบบการศึกษาที่ช่วยสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ และอุตสาหกรรมภาคการเกษตรให้เติบโต...

ทั้งนี้ หวังว่าการร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน และนโยบายเผื่อการจัดการ ปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมุ่งสู่การดูแลทรัพยากรป่าไม้และปศุสัตว์ในปี 2026 ไปด้วยกัน สำหรับการประชุม 13th Global Agenda for Sustainable Livestock (GASL) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ เป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคการปศุสัตว์ในทุกภาคส่วนได้แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมหารือถึงปัจจัยการขับเคลื่อนความท้าทายที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์...

