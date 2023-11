'โรม' ยัน 'ก้าวไกล' ไม่มีการเมืองภายในปัด 2 มาตรฐาน สส.ตัดสินใจไปตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

ที่อาคารรัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สสบัญชีรายชื่อ และสส.พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกระแสสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับมติพระก้าวไกลที่มีการขับ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา สส.ปราจีนบุรี แต่ไม่ขับ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม.ทั้งที่ทั้งสองคนมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ ว่าทางที่ดีที่สุด คือ เจ้าตัวลาออกเพื่อแสดงสปิริตความรับผิดชอบ แต่ส่วนตัวข้าทราบว่านายไชยามพวาน ต้องการพิสูจน์ตนเองในชั้นกกต.

ส่วนที่นายวุฒิพงศ์ มองว่า ผลการลงมติที่แตกต่างกันนั้น เป็นผลมาจากการเมืองภายในพรรค นายรังสิมันต์กล่าวว่า ทักก้าวไกลไม่มีปัญหาภายในแบบนั้น แต่การลงมติเมื่อวานนี้เกิดจากการตัดสินใจของที่ประชุม ที่ใช้ในเวลาในการพิจารณากว่า 5 ชั่วโมง เพื่อรับฟังในข้อเท็จจริงต่างๆ สุดท้ายก็ลงไปตามดุลพินิจของแต่ละคน ตนจึงไม่คิดว่าเป็นการช่วยเหลือกันหรือเป็นการเมืองภายใน และผลที่ออกมาก็เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคก้าวไกล หนักสุดคือ สส.

สำหรับที่ภายหลังจากมีมติแล้วมีสมาชิกเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำและมีการโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกลับมติพรรค นายรังสิมันต์ กล่าวว่า พรรคก้าวไกลประกอบด้วยคนหลากหลาย เมื่อมีความไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ปิดกั้น ในการแสดงออก แต่จากนี้ก็ต้องใช้กระบวนการภายในพรรคเพื่อทำความเข้าใจรณรงค์ในเรื่องของความรุนแรงทางเพศ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกทั้งในพรรคและทั่วไปในสังคม เราต้องมีบทบาทและทำงานให้หนักขึ้น...

ส่วนที่มีการมองว่า มติที่แตกต่างกันในครั้งนี้เป็น 2 มาตรฐานระหว่างคนที่มีเส้นสายและคนที่ไม่มีเส้นสายนั้น นายรังสิมันต์ มองว่า ไม่ใช่เรื่องเส้นสาย เพราะทั้งสองเรื่องเป็นคนละกรณีกัน ไม่สามารถเอาข้อเท็จจริงของเรื่องหนึ่งไปใส่อีกเรื่องหนึ่งได้ ดังนั้นผู้รับฟังก็ต้องชั่งน้ำหนัก จึงขอย้ำว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือความผิดที่เห็นตรงกันว่าผิดจริง และยึดตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงแต่ในส่วนของการกำหนดโทษ ที่ประชุมเป็นตัวกำหนด...

