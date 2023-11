'เออาร์วี' ผงาดผู้นำหุ่นยนต์-ปัญญาประดิษฐ์ของไทย คว้า 2 รางวัล Asian Technology Excellence Awards 2023

โลยีแห่งอนาคต แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวและสามารถยกระดับหลากหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม หรือภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เออาร์วี ไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI & Robotics อย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปี และยังเป็น Ventures Builder ที่มีเป้าหมายพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์จากฝีมือคนไทยให้เทียบเท่าในระดับโลก มุ่งทะลายข้อจำกัดต่างๆ ให้เทคโนโลยีสามารถทำงานได้อย่างเหนือชั้น และในปีนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอีกขั้นของเออาร์วีที่ได้รับ 2 รางวัล จากเวที...

• รางวัล Thailand Technology Excellence Award สาขา Robotics จากผลงาน Technology for the Autonomous Drone Solution for Traffic Monitoring and Analysis Project ที่เออาร์วีได้นำโซลูชั่นโดรนอัตโนมัติ “ฮอรัส" (Horrus) ในรูปแบบ Drone-in-a box-solution เข้าสนับสนุนกรมทางหลวงในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 2023 เพื่อช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลการจราจรบนทางหลวงในช่วงวันหยุดยาว ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube ของกรมทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาครัฐ ภาคเอกชน...

• รางวัล Thailand Technology Excellence Award สาขา Oil and Gas จากผลงาน Technology for Robotics Solutions for Offshore Operations, Inspection, Maintenance, Repair, Surveillance and Delivery Project ซึ่งเป็นการรวมโซลูชันการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย เออาร์วี และ โรวูล่า โดยผลงานนี้ประกอบไปด้วย Wellhead Robot หุ่นยนต์ที่ทำภารกิจบนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง โดรนอัตโนมัติ "ฮอรัส" โดรนสำรวจและขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญระหว่างแท่น Laika หุ่นยนต์ 4...

"การได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินงานที่ยากต่อการเข้าถึงเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสให้ภาครัฐ – เอกชนมีเทคโนโลยีช่วยลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์ เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในมิติการจราจรที่เคยมีปัญหาในด้านการควบคุม การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ใช้รถใช้ถนนรู้สึกมั่นใจกับการเดินทาง ทำให้การส่งต่อข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งมีความง่ายจากการวิเคราะห์จากภาพได้อย่างทันท่วงที...

