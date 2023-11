'เอส เอฟ' ส่งเสริมความเท่าเทียม ทำเสียงบรรยายภาพยนตร์ให้ผู้พิการ

โดย พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส เอฟ ได้สนับสนุนการจัดทำเสียงบรรยายลงบนแอปพลิเคชัน PANNANA อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อภาพยนตร์ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ และให้แง่คิดอื่นๆ ที่จะได้จากภาพยนตร์ สำหรับครั้งนี้เราร่วมกับ GDH559 จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เพื่อน(ไม่)สนิท ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมิตรภาพในวัยเรียนที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงได้ง่าย...

เปิดตัวโรงภาพยนตร์ “EARTHLAB CINEMA BY DR.

เอส เอฟ จับมือ โอมาซ ทุ่ม 50 ล้าน ยกระดับประสบการณ์ดูหนังที่ดีที่สุด ด้วยโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียม “THE BED CINEMA by Omazz®” สาขาใหม่ ที่เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา

:

SIAMRATH_ONLINE: 'PSP' แตกไลน์ธุรกิจ ต่อยอดผู้นำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร ประเดิมส่ง 2 แบรนด์ใหม่ บุกตลาด B2CPSP เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ PROTECH และ MASTER เดินหน้าบุกตลาด B2C สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ สอดรับวิสัยทัศน์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร พร้อมเดินหน้าสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างการเติบโตและขยายฐานลูกค้า ตั้งเป้าเริ่มจำหน่ายปลายปี 66 นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี.

TNAMCOT: Tag: บมจ. เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ทกรุงเทพฯ 31 ต.ค. - บมจ. เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 1 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 385 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SCL”

SIAMRATH_ONLINE: “ไอคอนสยาม” ฉลองครบรอบ 5 ปี รังสรรค์กิจกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ 9–11 พ.ย.นี้ ณ ริเวอร์ พาร์คไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดงานมหาปรากฏการณ์ฉลองความสำเร็จ ‘ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled’...

PRACHACHAT: “Happiness Together 2024” – Song of joy and loveบริษัท เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท แอสเซทไวส์ จํากัด (มหาชน)

MGRONLINELIVE: โออาร์-บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 30 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00

KTNEWSONLINE: PSP ปฎิบัติการช็อกผู้ลงทุน เมื่อข่าวสะพัด Market Maker แตกคอหุ้นใหญ่ !หุ้น PSP หรือ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) อยู่ๆ ก็ถูกมือดีเปิดปฏิบัติการ 'ทุบเละ' ร่วงติดกัน 2 ฟลอร์

