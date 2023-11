'เอพี ไทยแลนด์' จัดแคมเปญใหญ่ “เริ่มชีวิตที่อยากใช้ AP คอนโด” จอง 0 บาท พร้อม Pocket Money สูงสุด 5 ล้าน

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้คำมั่นสัญญา ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ปลุกตลาดโค้งสุดท้าย จัดแคมเปญใหญ่ “เริ่มชีวิตที่อยากใช้ AP คอนโด” ชวนเลือกคำตอบที่ใช่ในแบบคุณ พบ 13 คอนโดเอพี จาก 4 แบรนด์คุณภาพ THE ADDRESS – RHYTHM – LIFE – ASPIRE เริ่ม 1.75 ล้านบาท ย้ำ AP คอนโด เหนือกว่าในทุกมิติ ครบทุกคำตอบที่คนรุ่นใหม่มองหา ทั้ง Aesthetic and Inspirational Design - Smart Layout Planning - Finest Facilities - Location in Locations - Innovation for Life มอบโปรโมชันพิเศษ จอง 0 บาท* ดอกเบี้ยต่ำ 1.

นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.

ทั้งนี้พบกับ 13 คอนโดเอพี จาก 4 แบรนด์คุณภาพเครือเอพี THE ADDRESS – RHYTHM – LIFE – ASPIRE ที่เป็นทุกคำตอบที่คนรุ่นใหม่มองหา ทั้ง 1) Aesthetic and Inspirational Design การผสมผสานสุนทรียศาสตร์เข้ากับการออกแบบในทุกพื้นที่ 2) Smart Layout Planning พื้นที่ภายในห้องชุดที่พร้อมปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ 3) Finest Facilities พื้นที่ส่วนกลางที่เหนือกว่าในทุกมิติ 4) Location in Locations ที่สุดของทำเลที่ตั้งที่ตอบโจทย์ชีวิตเมือง และ 5) Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย... headtopics.com

1) THE ADDRESS CONDO กับจุดยืนของแบรนด์ Create Your Own Etiquette ชีวิตสุนทรียะเหนือระดับ ที่ถ่ายทอดผ่านความปราณีตในการออกแบบทุกรายละเอียด สะท้อนตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์และการอยู่อาศัยที่เหนือระดับ เริ่มชีวิตดีๆ พร้อมอยู่กับโครงการ THE ADDRESS สยาม – ราชเทวี 1 ห้องนอน 35 ตารางเมตร พร้อมพาโนรามิควิว ราคาเริ่มต้น 8.29 ล้านบาท

2) RHYTHM CONDO กับจุดยืนของแบรนด์ Obsession for Perfection พิถีพิถันเพื่อชีวิตสมบูรณ์แบบ ผ่านการเลือกสรรทุกรายละเอียด สู่ขั้นกว่าของความสมบูรณ์แบบ เริ่มชีวิตดีๆ พร้อมอยู่กับ RHYTHM เอกมัย เอสเตท 1 ห้องนอน 35 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 6.39 ล้านบาท และ RHYHM เจริญกรุง พาวิลเลี่ยน 1 ห้องนอน พลัส 43.5 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 7.29 ล้านบาท headtopics.com

3) LIFE CONDO กับจุดยืนของแบรนด์ Platform of Success ยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จ ด้วยฟังก์ชันพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครันเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ พร้อมพุ่งชนทุกเป้าหมาย พบกับ LIFE CONDO พร้อมอยู่ 2 โครงการ ได้แก่ LIFE ลาดพร้าว แวลลีย์ 1 ห้องนอน พลัส 35 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 5.09 ล้านบาท LIFE สาทร เซียร์รา 1 ห้องนอน ตกแต่งครบ ราคาเริ่มต้น 2.79 ล้านบาท และ 2 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง LIFE พระราม 4 – อโศก 1 ห้องนอน วิวเมือง ราคาเริ่มต้น 3.

