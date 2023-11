'เศรษฐา' จ่อเคลียร์โรงงานน้ำตาล หลังขู่ปิดเรียกร้องเงินชดเชย

นี้ เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยหลังครม.มีมติให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม ว่า เรื่องนี้ยังไม่รับทราบ เดี๋ยวจะไปคุย

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THANSETTAKIJ: นายกฯ ประกาศประเทศไทยเปิดแล้ว พร้อมรองรับนักลงทุนจากต่างชาตินายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” ประกาศประเทศไทยเปิดแล้ว พร้อมรองรับการลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลเร่งปรับปรุงความสะดวกในการทำธุรกิจ สิทธิประโยชน์ ดันไทยเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนของภูมิภาค

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: เศรษฐา ต่อสาย เนทันยาฮู ช่วยแรงงานไทยในอิสราเอล เปิดเจรจาแลกกลับบ้านเศรษฐา ยกหู-ต่อสาย เบนจามิน เนทันยาฮู นายกฯอิสราเอล ช่วยเหลือแรงงานไทยเป็นพิเศษ เปิดเจรจาต่อรอง แลกคนไทยกลับบ้านเร็วที่สุด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: “เศรษฐา” ต่อสายด่วน นายกฯ อิสราเอล เร่งช่วยคนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน“เศรษฐา” ต่อสายข้ามประเทศคุยด่วนกับ “เบนจามิน เนทันยาฮู” นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ขอให้เร่งช่วยคนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน โดยรัฐบาลอิสราเอลรับปากพร้อมช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: นายกฯโทรคุยผู้นำอิสราเอล อำนวยความสะดวกแรงงานไทยไม่กลับก็ดูแลต่อ พร้อมต่อรองปล่อยตัวประกัน“เศรษฐา” เผย หลังยกหูคุยนายกฯอิสราเอล พร้อมอำนวยความสะดวกแรงงานไทย แต่ถ้าไม่กลับพร้อมดูแลต่อ ระบุ พร้อมเปิดรับการต่อรองปล่อยตัวประกัน ย้ำ คนไทยไม่ได้อยู่ในความขัดแย้ง อิสราเอลทราบดี

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'เศรษฐา'เผยผลยกหูคุยนายกฯอิสราเอลรับปากดูแลคนไทย-เร่งช่วยตัวประกัน'เศรษฐา ทวีสิน' เผยผลยกสายคุย 'เบนจามิน เนทันยาฮู' พร้อมอำนวยความสะดวกแรงงานไทย และทำเต็มที่เร่งช่วยเหลือตัวประกัน ยันไร้นายจ้างยิวจ่ายค่าแรงล่าช้า

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: เศรษฐา จับเข่าคุย ผู้ส่งออกข้าว ปูพรม สหกรณ์ 400 แห่ง เก็บสต็อกนบข.ไฟเขียว ตั้ง 3 คณะอนุกรรมการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปูพรม สหกรณ์ฯ 400 แห่ง เก็บสต็อกข้าว-รักษาเสถียรภาพราคา เศรษฐา เล็ง จับเข่าคุย ผู้ส่งออกข้าว อุ้ม

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕