'เลสเตอร์' จัดงานครบรอบ 5 ปี รำลึกถึง 'วิชัย' อดีตปธ.สโมสรผู้ยิ่งใหญ่

ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร, กัปตันเอริก สวอฟเฟอร์ กัปตันอิสซาเบลลา โรซา เลโควิช ทีมงานอีก 2 ท่าน นางสาวนุสรา สุขหน้าไม้ และนายกวีพร พันธุ์แพ ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่สนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม

ผู้คนในเมืองเลสเตอร์ ตลอดจนทั่วโลก ต่างออกมาแสดงความอาลัย ถึงผู้เสียชีวิตทั้งห้าคน กับเหตุการณ์ดังกล่าว การสูญเสียประธานสโมสรผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักยิ่งของทุกคน ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการบริหารสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ ท่านได้สร้างความภาคภูมิใจและหลอมรวมผู้คนในเมืองเลสเตอร์ และกำหนดนิยามใหม่ให้กับความเชื่อของผู้คนว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้

พิธีการช่วงเช้าของวันนี้ จะมีการจัดพิธีส่วนตัวภายในอนุสรณ์สถานวิชัย ศรีวัฒนประภา โดยมี คุณซูซาน วีแลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของสโมสร พร้อมตัวแทนของทีมฟุตบอลชาย และทีมหญิงรวมตัวกันเพื่อร่วมไว้อาลัย และร่วมแสดงความรำลึกถึง อดีตประธานสโมสรและผู้เสียชีวิตอีก 4 ท่าน ซึ่งเป็นโอกาสที่ครอบครัวเลสเตอร์ ซิตี้ จะมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อยืนยันถึงเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์... headtopics.com

พิธีการทางพุทธศาสนา จะมีขึ้นที่สนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม และที่สนามฝึกซ้อม ซีเกรฟ บริเวณอนุสรณ์สถานวิชัย ศรีวัฒนประภา สถานที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่เงียบสงบ โดยแฟนบอลสามารถเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานวิชัย ศรีวัฒนประภา ตั้งแต่ช่วงกลางวันของวันนี้ เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงทุกคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้

แปดปี ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสโมสรอย่างมีเอกลักษณ์ มีความมุ่งมั่น มีความเอื้อเฟื้อต่อชุมชน ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จด้านการบริหารกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งตลอดกาล หลังจากเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกในปี 2014 สองปีถัดมา ทัพ"จิ้งจอกสยาม" ทำให้ทั้งโลกต้องจดจำถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล เมื่อเลสเตอร์ ซิตี้ สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษ... headtopics.com

เลสเตอร์ จัดงานรำลึก 5 ปี สูญเสียเจ้าสัววิชัย ศรีวัฒนประภาเลสเตอร์ จัดงานรำลึก 5 ปี สูญเสียเจ้าสัววิชัย ศรีวัฒนประภา ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่สนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม ร่วมอาลัยอดีตประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ แห่งความทรงจำ ที่ยังคงอยู่ในใจเสมอ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ละครของนักโทษเด็ดขาดทักษิณถึงวันนี้ 2 เดือนกว่าแล้วนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจาก 8 ปี เหลือ 1 ปี แต่ยังไม่ติดโทษจริงสักวันเดียว แสดงถึงการฉ้อฉลแม้กระทั่งโทษจำคุก โดยปกติแล้วคนที่นอนในโรงพยาบาลนานขนาดนี้น่าจะมีอาการโคม่ามากใ อ่านเพิ่มเติม ⮕

อดีตนายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เค่อเฉียง ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย 68 ปีอดีตนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเมื่อวันศุกร์ด้วยวัย 68 ปี เกือบ 7 เดือนหลังจากเกษียณจากการดำรงตำแหน่งนานร่วม 10 ปี อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : ไท รูโทโล ได้ฤกษ์ชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวต เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ONE“ไท รูโทโล” จอมล็อกดาวรุ่งชื่อดังวัย 20 ปี จากสหรัฐอเมริกามีคิวขึ้นประชันฝีมือเผชิญหน้า “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จอมเก๋ามากประสบการณ์ วัย 32 ปี จากรัสเซีย ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต… อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : ไท รูโทโล ได้ฤกษ์ชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวต เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ONE“ไท รูโทโล” จอมล็อกดาวรุ่งชื่อดังวัย 20 ปี จากสหรัฐอเมริกามีคิวขึ้นประชันฝีมือเผชิญหน้า “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จอมเก๋ามากประสบการณ์ วัย 32 ปี จากรัสเซีย ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต… อ่านเพิ่มเติม ⮕

เจาะ 16 ไฮไลต์ ‘โก โฮลเซลล์’ ค้าส่งแบรนด์แรกไทยของกลุ่มเซ็นทรัลเปิดโฉมอย่างเป็นทางการ โก โฮลเซลล์ ค้าส่งแบรนด์ใหม่ จาก เซ็นทรัล รีเทล ครั้งแรกในรอบ 74 ปี พร้อมเจาะลึก 16 ไฮไลต์ ค้าส่งแบรนด์ใหม่ พร้อมวางแผน 5 ปี เปิดให้ครบ 50 สาขา งบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท อ่านเพิ่มเติม ⮕