'เทน ฮาก' ขอโทษแฟนบอล 'แมนฯ ยู' ยอมรับช่วงนี้กำลังแย่ แต่ยังเชื่อทีมจะกลับมาได้

เกมดังกล่าว นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ได้ 3 ประตู จาก มิเกล อัลมิรอน น.28, ลูอิส ฮอลล์ น.36 และโจ วิลล็อก น.60 บุกไปน็อก แมนฯ ยูไนเต็ด ถึงถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด คว้าตั๋วไปเล่นในรอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป "เกมนี้ผมคงต้องรับผิดชอบ ผมขอโทษแฟนบอลทุกคน ผู้เล่นทุกคนจะมีแรงฮึดสู้ พวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอน คุณจะเห็นว่าพวกเขาพยายาม คุณต้องทำด้วยกันทั้งทีม นั่นคือหนทางเดียวในตอนนี้" เทน ฮาก เริ่มกล่าว

"ผมมั่นใจว่าผมจะทำได้ ผมคือนักสู้ แต่ ณ เวลานี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ ผมขอรับผิดชอบทุกอย่าง ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทาย ผมต้องเป็นหนึ่งเดียวกับนักเตะของผม และสู้ร่วมกัน เราผ่านการฮึดสู้กลับมาได้หลายครั้งในฤดูกาลนี้"

"โมเมนตั้มของเราต้องกลับมาให้ได้โดยเร็ว วันเสาร์คือเกมต่อไป เราต้องยกระดับมาตรฐานของเรา แต่นี่มันยังไม่ดีพอ ส่วนความมั่นใจมันจะมาจากการที่คุณต้องการจะเล่น และคุณต้องเก็บผลการแข่งขันให้ได้ เอาชนะในเกม เอาชนะการดวลกับคู่แข่งในสนาม ทำมันร่วมกัน ไม่มีทางอื่นอีกนอกจากจับมือกันไว้"

"แต่ที่สำคัญคือคุณต้องมีวินัย และมีความรับผิดชอบ นั่นคือสิ่งสำคัญ ผมมีเวลาพักสัก 1 คืน ก่อนเราจะจัดทีม และวางแท็กติก สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องจัดการคือ ทัศนคติ และสภาพจิตใจ" นายใหญ่ปีศาจแดง ทิ้งท้าย สำหรับโปรแกรมต่อไป แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีคิวยกพลไปเยือน ฟูแล่ม ในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SIAMSPORT_NEWS: ขนหน้าแข้งร่วงไหม?แมนยู ต้องจ่ายเป็นสถิติหากปลด เอริค เทน ฮากเผยจำนวนเงินชดเชยที่ แมนฯ ยูไนเต็ด ต้องจ่ายให้ เอริค เทน ฮาก ถ้าเด้งตกเก้าอี้ผู้จัดการทีม ตัวเลขมากสุดเป็นสถิติสโมสรเท่ากับตอนปลด โชเซ่ มูรินโญ่ เมื่อปี 2018

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: อย่าอีโก้จัด!กูรูซัด เอริค เทน ฮาก ควรสงบศึก เจดอน ซานโช่หลุยส์ ซาฮา อดีตกองหน้าทีม แมนฯ ยูไนเต็ด ออกโรงจวก เอริค เทน ฮาก กุนซือทีม ปีศาจแดง สมควรเลิกถือทิฐิ และแก้ปัญหาบาดหมางกับ เจดอน ซานโช่ ได้แล้วเนื่องจากมันถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: แมนยู กล้าควักไหม?เปิดเม็ดเงินผีต้องจ่ายหากปลด เอริค เทน ฮากแมนฯ ยูไนเต็ด หนีไม่พ้นต้องควักกระเป๋าเป็นสถิติสโมสรอีกหนหากตัดสินใจตะเพิด เอริค เทน ฮาก ผู้จัดการทีมชาวดัตช์ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้จากการเปิดเผยของ เดอะ ซัน สื่อเมืองผู้ดีเมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: 'แมนฯ ยู' ต้องจ่ายชดเชยไม่ต่ำกว่า 15 ล้านปอนด์ หากคิดปลด 'เทน ฮาก'แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อาจต้องคิดหนักหากคิดจะปลด เอริก เทน ฮาก ออกจากตำแหน่งกุนซือใหญ่ เมื่อพวกเขาต้องจ่ายค่าชดเชยที่ตัวเลข 15 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 660 ล้านบาท เป็นอย่างน้อย

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: แท็คติกสุดเพี้ยน!ลือหึ่งแข้ง แมนยู เริ่มไม่เชื่อมือ เอริค เทน ฮากเดอะ ซัน สื่อเมืองผู้ดีตีแผ่ว่านักเตะ แมนฯ ยูไนเต็ด เริ่มไม่เชื่อมั่นในตัว เอริค เทน ฮาก แล้วหลังเจ้านายชาวดัตช์วางแท็คติกสุดประหลาดซึ่งถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าไร้ประโยชน์ในเกม พรีเมียร์ลีก นัดแพ้ แมนฯ ซิตี้ คาบ้าน 3-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: ต้องเจอแบบนี้!3สิ่ง เอริค เทน ฮาก ทำกับแข้ง แมนยู หลังแพ้ แมนซิตี้นั่งฟัง แมนฯ ซิตี้ ฉลอง-งดวันหยุดพิเศษ! 3 สิ่งที่ เอริค เทน ฮาก ทำกับนักเตะ แมนฯ ยูไนเต็ด หลังฉุนจัดกับผลงานของทีมในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕