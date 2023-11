'เทน ฮาก' ขอโทษแฟนบอล 'แมนฯ ยู' ยอมรับทีมฟอร์มแย่ แต่ยังเชื่อทีมจะกลับมาได้

"ผมขอโทษแฟนบอลทุกคน และรับผิดชอบกับผลการแข่งขัน พวกเขา (นักเตะ) พยายามเต็มที่ เราต้องเดินกน้าไปด้วยกันทั้งทีม นั่นคือหนทางเดียวในตอนนี้" เทน ฮาก เริ่มกล่าว "ผมมั่นใจว่าผมจะทำได้ ผมคือนักสู้ แต่เวลานี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ ผมขอรับผิดชอบทุกอย่าง ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทาย ผมต้องเป็นหนึ่งเดียวกับนักเตะของผม และสู้ร่วมกัน เราผ่านการฮึดสู้กลับมาได้หลายครั้งในฤดูกาลนี้"

"โมเมนตัมของเราต้องกลับมาให้ได้โดยเร็ว วันเสาร์คือเกมต่อไป เราต้องยกระดับมาตรฐานของเรา แต่นี่มันยังไม่ดีพอ ส่วนความมั่นใจมันจะมาจากการที่คุณต้องการจะเล่น และคุณต้องเก็บผลการแข่งขันให้ได้ เอาชนะในเกม เอาชนะการดวลกับคู่แข่งในสนาม ทำมันร่วมกัน ไม่มีทางอื่นอีกนอกจากจับมือกันไว้"

"แต่ที่สำคัญคือคุณต้องมีวินัย และมีความรับผิดชอบ นั่นคือสิ่งสำคัญ ผมมีเวลาพักสัก 1 คืน ก่อนเราจะจัดทีม และวางแท็กติก สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องจัดการคือ ทัศนคติ และสภาพจิตใจ" นายใหญ่ปีศาจแดง ทิ้งท้าย สำหรับโปรแกรมต่อไป แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีคิวยกพลไปเยือน ฟูแล่ม ในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MGRONLINELIVE: 'เทน ฮาก' ขอโทษแฟนบอล 'แมนฯ ยู' ยอมรับช่วงนี้กำลังแย่ แต่ยังเชื่อทีมจะกลับมาได้เอริก เทน ฮาก กุนซือใหญ่ของทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาขอโทษแฟนบอล ปีศาจแดง ทุกคน หลังพาทีมพายคาบ้านให้กับ นิวคาสเซิล

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: ขนหน้าแข้งร่วงไหม?แมนยู ต้องจ่ายเป็นสถิติหากปลด เอริค เทน ฮากเผยจำนวนเงินชดเชยที่ แมนฯ ยูไนเต็ด ต้องจ่ายให้ เอริค เทน ฮาก ถ้าเด้งตกเก้าอี้ผู้จัดการทีม ตัวเลขมากสุดเป็นสถิติสโมสรเท่ากับตอนปลด โชเซ่ มูรินโญ่ เมื่อปี 2018

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: แมนยู กล้าควักไหม?เปิดเม็ดเงินผีต้องจ่ายหากปลด เอริค เทน ฮากแมนฯ ยูไนเต็ด หนีไม่พ้นต้องควักกระเป๋าเป็นสถิติสโมสรอีกหนหากตัดสินใจตะเพิด เอริค เทน ฮาก ผู้จัดการทีมชาวดัตช์ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้จากการเปิดเผยของ เดอะ ซัน สื่อเมืองผู้ดีเมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: อย่าอีโก้จัด!กูรูซัด เอริค เทน ฮาก ควรสงบศึก เจดอน ซานโช่หลุยส์ ซาฮา อดีตกองหน้าทีม แมนฯ ยูไนเต็ด ออกโรงจวก เอริค เทน ฮาก กุนซือทีม ปีศาจแดง สมควรเลิกถือทิฐิ และแก้ปัญหาบาดหมางกับ เจดอน ซานโช่ ได้แล้วเนื่องจากมันถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: 'แมนฯ ยู' ต้องจ่ายชดเชยไม่ต่ำกว่า 15 ล้านปอนด์ หากคิดปลด 'เทน ฮาก'แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อาจต้องคิดหนักหากคิดจะปลด เอริก เทน ฮาก ออกจากตำแหน่งกุนซือใหญ่ เมื่อพวกเขาต้องจ่ายค่าชดเชยที่ตัวเลข 15 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 660 ล้านบาท เป็นอย่างน้อย

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: ต้องเจอแบบนี้!3สิ่ง เอริค เทน ฮาก ทำกับแข้ง แมนยู หลังแพ้ แมนซิตี้นั่งฟัง แมนฯ ซิตี้ ฉลอง-งดวันหยุดพิเศษ! 3 สิ่งที่ เอริค เทน ฮาก ทำกับนักเตะ แมนฯ ยูไนเต็ด หลังฉุนจัดกับผลงานของทีมในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕