'เดลต้าแอร์ไลน์' ปลดพนักงาน หวังลดต้นทุนธุรกิจท่ามกลางปัญหาเชื้อเพลิงแพง

แม้เดลต้าไม่ได้เปิดเผยตัวเลขพนักงานที่ถูกปลดในครั้งนี้ แต่ระบุว่าการปลดพนักงานดังกล่าวนั้นไม่ครอบคลุมพนักงานแนวหน้า เช่น นักบินและพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบิน "ในขณะที่เรายังไม่กลับมาเปิดให้บริการแบบเต็มศักยภาพ ขณะนี้จึงเป็นเวลาเหมาะสมที่จะปรับปรุงโปรแกรม งบประมาณ และโครงสร้างองค์กรในเดลต้าเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กร โดยหนึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ได้รวมถึงการปรับเปลี่ยนด้านพนักงานฝ่ายองค์กร"สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การปลดพนักงานครั้งนี้มีขึ้นหลังเดลต้าประกาศในวันเดียวกันว่าจะยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงเทลอาวีฟ - นิวยอร์กจนถึงวันที่ 21 พ.ย.

ในเดือนต.ค. เดลต้าได้ปรับลดคาดการณ์ผลกำไรตลอดทั้งปีนี้ เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยมีการประมาณการว่า เชื้อเพลิงที่มีราคาแพงขึ้นอาจทำให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของเดลต้าเพิ่มขึ้น 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

