'เชลซี-ลิเวอร์พูล' เจอของแข็งประกบคู่รอบ 8 ทีม คาราบาวคัพ

66 ที่ผ่านมา ซึ่งลงทำการแข่งขันครบทั้งกัน 8 ซึ่งได้ผลการแข่งขันมีดังนี้ ผลฟุตบอลคาราบาวคัพ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ชนะ อาร์เซน่อล 3-1 , บอร์นมัธ แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 , เชลซี ชนะ แบล็คเบิร์นโรเวอร์ส 2-0 , เอฟเวอร์ตัน ชนะ เบิร์นลีย์ 3-0 , อิปสวิชทาวน์ แพ้ ฟูแล่ม 1-3 , แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แพ้ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 0-3 , เอ็กเซลซิเออร์ แพ้ มิดเดิลส์โบรช์ 1-3 และ แมนส์ฟิลด์ แพ้ พอร์ต เวลล์ 0-1

