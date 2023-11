'เจ๊อั๋น' อดีตเมียล้อต๊อก เล่าเส้นทางรักแฟนเด็กรุ่นลูกอายุห่างกัน 26 ปี

บาส : ครับ ตอนนั้นเรารู้สึก บางทีมันก็แรงไป หลังจากนั้นก็สัญญาเลย ต่อไปนี้ทะเลาะกันก็จะไม่มีการตบตีกันอีกแล้วนะ เพราะเขาก็สู้เหมือนกันอั๋น : ตอนป๊าตายปี 45 ตอนนั้นโทษนะคะเหมือนหมาข้างถนนเลย พอป๊าตายทุกอย่างมันโจมตีเข้ามาหมดเลย เราเลยเอาลูกมาลำบาก แต่คำว่า ล้อต๊อก มันทำให้เราขึ้นอีก แต่ก็ตกอีก ตกเพราะเราเล่น แต่พอแม่มาเป็นนักร้องโนอาร์เก็บเงินไม่หวาดไม่ไหว แล้ววันนึง นั่งแท็กซี่ไปค่ารถ 120 บาท คนขับเป็นลุงแก่ๆ เราเอาเงินที่อยู่ในนมเรา 7500 ให้เขา แล้วเอา บัญชีเขามา แล้วให้เขาเดือน 3,000...

