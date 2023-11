'เงินประกันข้าว 66/67' เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 เช็กด่วน ธ.ก.ส. จ่ายวันไหน

2567 ต่อไป โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าว่าต้นเดือน พ.ย. 2566 จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) และคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติเห็นชอบ และให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการฯ และจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2566 – 30 ก.ย.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MGRONLINELIVE: ครม.ไฟเขียวสินเชื่อแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล วงเงิน 2 พันล้านบาทนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินจากธนาคารออมสินและธนาคาร ธ.ก.ส ธนาคารละ 1,000 บาท เพื่อปล่อยกู้ให้แรงงานไทยที่เดินทาง

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: ธ.ก.ส.ฉลองปีที่ 58 เปิดขายสลากถุงทองวันแรก กระแสตอบรับพุ่ง ทำยอดรับฝากแล้วกว่า 1.1 หมื่นล.นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการที่ ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลาก ธ.ก.ส.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: ธ.ก.ส.เปิดจำหน่ายสลากถุงทองวันแรก กระแสตอบรับพุ่ง ยอดรับฝาก 1.1 หมื่นล้านบาทธ.ก.ส.เปิดรับฝากสลาก ธ.ก.ส.ชุดถุงทองหน่วยละ 2,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ ธ.ก.ส.ทุกสาขา เนื่องในโอกาสฉลองก้าวสู่ปีที่ 58 เป็นวันแรกได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยมียอดรับฝากแล้วกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทภายใน 6 ช.ม.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: ธ.ก.ส.ซับน้ำตา เตรียมยกหนี้-ปล่อยกู้เยียวยาเพิ่ม แรงงานเสียชีวิตในอิสราเอล คาดเริ่มกลางเดือนพ.ย.นี้นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยว่า ธ.ก.ส.พร้อม ปล่อยสินเชื่อ โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยในอิสราเอล ซึ่งเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แรงงานไทยที่กลับมาตากอิสราเอล ตามมติครม.วานนี้ (31ต.ค.66) แบ่งเป็นวงเงินจากธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: ธ.ก.ส.-ออมสิน ปล่อยกู้แรงงานอิสราเอล 2 พันล้านธ.ก.ส. ออกโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ตามนโยบายรัฐบาล โดยสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่แรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลที่เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 150,000 บาท

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: คลัง จัด 'เชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย' วงเงิน 2 พันล้าน ช่วยแรงงานไทยอิสราเอลคลัง ให้ออมสิน และ ธ.ก.ส. ปล่อยเงินกู้ช่วยแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล วงเงิน 2,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี กู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทต่อราย ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 งวด ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึง 30 มิ.ย 67

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕