'เคนยากุ' มอบรางวัลพิเศษนักกีฬาในสังกัดคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์

ภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ รองประธานบริหาร บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลพิเศษเป็นกำลังใจให้ บุญศิริ สนิทหมื่นไวย นักกีฬาในสังกัดเคนยากุ สามารถคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ ทีมวีลแชร์ฟันดาบชายในประเภททีมดาบเซเบอร์ ทีมชาติไทย มาครองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เมื่อวันก่อน

