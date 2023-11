'อ้วยอันโอสถ' ตำนานยาสมุนไพร 7 ทศวรรษ กับก้าวที่กล้าของทายาท GEN 3

อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ถ้าเปรียบเทียบ "อ้วยอันโอสถ" เป็นคน ด้วยอายุของแบรนด์ก็ไม่ต่างกับผู้สูงวัย แต่หลังจากรีแบรนด์ครั้งใหญ่ และทำการตลาดออนไลน์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคโซเชียลฯ ได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีออโตเมชันเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวยา เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าให้สินค้า รวมถึงพัฒนา "แบรนด์" ให้เข้าไปอยู่ในหัวใจคนยุคนี้ไปพร้อมๆ กัน จึงทำให้เห็นผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ ตั้งแต่ยาบำรุง และอาหารเสริม อย่างกลุ่มยาลดไข้สำหรับเด็ก (แบรนด์ Mr.

"จากนั้นยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการบริการและการค้า เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้า และมาตรฐานการผลิตของบริษัทให้กับลูกค้าได้รับรู้ โดยปรับปรุง เว็บไซต์ ouayun ให้ดูทันสมัยขึ้น นอกจากนี้มีแผนที่จะวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Interactive Traditional Clinic โดยมีหมอมาตอบคำถามผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถบอกอาการหรือโรคที่เป็นหรืออยากจะรักษา บรรเทาเพื่อให้หมอแนะนำยาสมุนไพรและจ่ายยาได้ถูกต้อง...

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 76 ปี "อ้วยอันโอสถ" มุ่งมั่นที่จะผลิตยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย จึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการเกษตรตามมาตรฐานคุณภาพ ที่มีการตรวจวิเคราะห์ยาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น High Performance Liquid Chromatography (HPLC) การตรวจสอบสาร Andrographolide ในฟ้าทะลายโจร และCurcumin รวมในขมิ้นชัน Sennoside B ในมะขามแขก เป็นต้น รวมไปถึงการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในแต่ละสาขาการผลิต ที่มีความชำนาญงานเฉพาะด้าน...

"เราจะไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร แม้จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ก็ยังดูแลกันเปรียบเสมือนครอบครัว ผู้บริหารต้องทำงานกับทุกคนได้ เข้าถึงพนักงานได้ ช่วยลดช่องว่างในการทำงาน การสื่อสารก็จะดีขึ้น งานก็จะดีตามไปด้วย ผมมองว่า คนที่จะมาสานต่อธุรกิจครอบครัว ต้องมีความเข้าใจในองค์กรอย่างถ่องจริง และเก็บรักษาคุณค่านี้ไว้ให้ได้ นั่นคือ หัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว"คำสอนของรุ่นปู่ที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นคือ ยาสมุนไพรของอ้วยอันโอสถ จะต้องเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพ ราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้...

:

POSTTODAY: มั่นใจแค่ไหน ใช้ AI สร้างคอนเทนต์ Gen Z บอก AI ทำให้สร้างสรรค์มากขึ้น!ผู้คนจำนวนมากขึ้นมั่นใจในการใช้ Generative AI ในชีวิตประจำวัน ทั้งในส่วนของครีเอเตอร์และผู้บริโภค โดย 75% ของ Gen Z บอกว่า Generative AI ทำให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น!

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: แมคโดนัลด์ เปิดตัวแคมเปญ Next Gen Burger หวังดันรายได้โต 20%แมคโดนัลด์ ย้ำตัวจริงด้านเบอร์เกอร์ เปิดตัวแคมเปญ 'Next Gen Burger' ปรับสูตรขนมปัง-เนื้อ-ชีสใหม่ คาดหนุนรายได้โต 20% วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

IPHONE_DROID: iQOO 12 Pro ทดสอบผ่าน Geekbench ใช้สเปคตามคาด SD 8 Gen 3 l Android 14 l RAM 16GBiQOO 12 Pro ทดสอบผ่าน Geekbench ใช้สเปคตามคาด SD 8 Gen 3 l Android 14 l RAM 16GB - Android News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023

แหล่ง: iPhone_Droid | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DROIDSANS: Xiaomi 14 ยังสามารถรันแอป 32-bit ได้อยู่ แม้ Snapdragon 8 Gen 3 จะไม่ซัพพอร์ตแล้วThe First Android Community in Thailand

แหล่ง: droidsans | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: ไม่ขนกลับ! PROBIKE ยก MARLIN 7 Gen 3 แจก โฮล อิน วัน ‘กอล์ฟฯ 47 ปี ประชาชาติธุรกิจ’20 พฤศจิกายนนี้ ประชาชาติธุรกิจ สื่อคุณนำภาพ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ครบถ้วนที่สุดของไทย พร้อมด้วย มติชน ข่าวสด และมติชนทีวี

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: 'อ้วยอันโอสถ' ตำนานยาสมุนไพร 7 ทศวรรษ กับก้าวที่กล้าของทายาท GEN 3'อ้วยอันโอสถ' ตำนานยาสมุนไพร 7 ทศวรรษ กับก้าวที่กล้าของทายาท GEN 3 สู่โรงงานผลิตยาสมุนไพรแถวหน้า ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ยกระดับสมุนไพรไทยสู่ระดับมาตรฐานสากล

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕