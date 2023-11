'อิม เฟี้ยว์ฟ้าว' เซ็ง คู่กรณี 'อดีตผู้จัดการส่วนตัว' กลับคำให้การในชั้นศาล ทำคดีเลื่อนออกไป

โดยเมื่อวานนี้ 'อิม' ก็ได้แจ้งพี่ ๆ สื่อมวลชนว่า วันที่ 1 พ.ย. 66 ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี เวลา 13.30น. เฟี้ยว์ฟ้าว ขึ้นศาลเพื่อรับฟังคำตัดสินจากที่ ฐานิตา ปิ่นน้อย (อดีตผู้จัดการเฟี้ยว์ฟ้าว) จู๊ดได้ปลงผมบวช เพื่อแถลงข่าวสร้างความเท็จทั้งสิ้นเมื่อครั้งที่ผ่านมาเพื่อปกปิดการยักยอก ที่ทุจริตในบริษัท และ ตัวอิม

ในครั้งนี้ขอเชิญพี่ ๆ สื่อข่าว สัมภาษณ์เฟี้ยว์ฟ้าว (อิม) ในข้อมูลความจริงทุกประการ เวลา13.30น. ที่ศาลนนทบุรี ก่อนช่วงสาย ขณะที่เจ้าตัวไปที่ศาล ก็ได้รีบแจ้งพี่ๆสื่อมวลชน โดยระบุว่า "ตอนนี้ เฟี้ยว์ฟ้าว อยู่ที่ศาลนนทบุรีแล้วคะ จำเลย ฐานิตา (จู๊ด) ตอนแรกสารภาพแล้ว แต่ตอนนี้กลับเล่นแง่ กลับคำให้การ คดีก็เลยต้องเลื่อนออกไป ทางอิมจึงขอจะแจ้งให้อีกทีนะคะ และขอกราบขอโทษพี่ ๆ สื่อมวลชนทุกท่าน วันนี้จึงขอยกเลิกการสัมภาษณ์ นะคะ ขอคดีตัดสินในครั้งหน้า”

