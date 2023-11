'หมอชัย'ควง'ปปง.-ดีเอสไอ'แจงทลายหมูเถื่อนยันรบ.เข้ามาสางปัญหาเก่า

ในช่วงที่ผ่านมามี 161 ตู้ ซึ่งเป็นของกลางที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งให้ดีเอสไอดำเนินการ และได้ขยายผลกับกลุ่มผู้ต้องหาที่นำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวมา ทำให้พบว่าตั้งแต่ปี 63-66 กลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์หมูเถื่อนมากว่า 2,385 ตู้ เป็นมูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท ซึ่งได้จำแนกกลุ่มผู้ต้องหาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THAIPOST: รัฐบาลยกทีมแถลงเรื่องหมูเถื่อน! บอกอีกไม่นานมีข่าวดีอีกแล้ว'โฆษก รบ.-หน่วยงานเกี่ยวข้อง' แถลงความคืบหน้าปราบหมูเถื่อน เผย 'นายกฯ' สั่งการขั้นเด็ดขาดเร่งแก้ปัญหา ด้าน 'ดีเอสไอ' จี้ 'กลุ่มห้องเย็น' ให้แสดงความบริสุทธิ์ใจ คาดอีกไม่นานมีข่าวดี

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPOST: 'ภูมิธรรม' ควง 'ธรรมนัส' ยุติข่าวเกาเหลาในกระทรวงเกษตรฯ'ภูมิธรรม' ควง 'ธรรมนัส' สยบเกาเหลากระทรวงเกษตรฯ รับเป็นเรื่องธรรมดาการทำงาน

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: ปปง.เปิดศูนย์ AOC1441 รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย 24 ชม.นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. กล่าวว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาการถูกหลอกลวงผ่านทางออนไลน์ ที่กำลังส่งผลกระทบต่

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: “เอ๊ะ จิรากร” ควง “แอน อรดี” ฟีเจอริ่งเดือดเชือดคนแสนเลวในเพลงรักบาดลึก “แสนดีย์”“เอ๊ะ จิรากร” ควงนางเอกหมอลำแห่งเมืองดอกคูณเสียงแคน “แอน อรดี” ฟีเจอริ่งเดือดเชือดคนแสนเลวในเพลงรักบาดลึก “แสนดีย์” สาปส่งคนเห็นแก่ตัว คัมแบ็กคราวนี้ ไม่ได้กลับมาแบบฉายเดี่ยวอีกต่อไป เมื่อหนุ่มร็อกบาดหัวใจ “เอ๊ะ จิรากร” เจ้าพ่อเพลงรักที่ฮิตกระจายร้องได้กันทั้งเมือง จากค่าย MERECORDS ขอทำเพลงฟีเจอริงกับศิลปินหญิงเป็นครั้งแรก ในซิงเกิ้ลใหม่...

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: เชลซี พบ แบล็คเบิร์น! รีซ เจมส์ ควง เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ คัมแบ็กแก้ตัว-ฟันฉับสกอร์เชลซี ทำศึกบอลถ้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ แบล็คเบิร์น จากลีกแชมเปี้ยนชิพ พร้อมด้วยสถิติชี้ช่องเข้าทาง 'สิงห์บลูส์' ไม่เคยแพ้ตลอด 12 นัดหลังที่เจอกัน หรือนับตั้งแต่ปี 2006 เลยทีเดียว

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PPTVHD36: “หมอชัย” เผย ฝรั่งเศสเตือน! เพิ่มความระมัดระวังเดินทาง-ท่องเที่ยวPPTVHD36 World Class TV ละครกลับไปสู่วันฝัน รายการวาไรตี้ The Voice 2019 เกมพันหน้า กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก และการแข่งขัน MotoGP 2019 ทันทุกสถานการณ์ข่าว เกาะติดดาราไทย และต่างประเทศ สุดมันกับซีรีส์ และภาพยนต์ระดับโลก

แหล่ง: PPTVHD36 | อ่านเพิ่มเติม ⮕