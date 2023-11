'สุทิน'เผยไร้วาระแต่งตั้งเลขาฯ สมช. คนใหม่คาดไม่นานได้ตัวแน่นอน

พิจารณาเลย​ ขณะเดียวกันมีรายงาน "เศรษฐา"​ สั่งถอนวาระด่วน ขณะที่แหล่งข่าวเปรยตั้งก่อนขอมติย้อนหลัง​ได้ ด้านแคนดิเดต​ รอย​ ส่งเจ้าหน้าที่ดูที่จอดรอดแล้ว

MGRONLINELIVE: นายกฯ อุบชื่อเลขาฯ สมช.คนใหม่ เตรียมชงเข้า ครม.อังคารหน้านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม สมช. ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ว่า ตำแหน่งเลขาธิการ สมช. น่าจะลง

MGRONLINELIVE: สะพัด! จ่อเสนอชื่อ 'บิ๊กรอย' ขยับนั่งเลขาฯ สมช.คนใหม่วันนี้ (1 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่าในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการ สมช.คนใหม่ แทนพล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สมช. ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการใน

ประชุม สมช.นัดแรกพรุ่งนี้ ลือ "รอย" เตรียมนั่งเลขา สมช.

KTNEWSONLINE: ‘เศรษฐา’ สั่งกระทรวงเศรษฐกิจ เกาะติด ‘สถานการณ์อิสราเอล’ หวั่นสงครามขายวงนายกฯถก สมช.ห่วงสถานการณ์สงครามขยายวงเป็นสงครามระดับภูมิภาค หลังมีการโจมตีทางไซเบอร์และใช้โดรนมากขึ้น ชี้หารือกับหน่วยงานและกระทรวงเศรษฐกิจให้ติดตามสถานการณ์สงคราม ระบุ รมว.พลังงานเตรียมชงแผนพลังงานในช่วงวิกฤติเพื่อรับมือสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น

KOM_CHAD_LUEK: ‘เศรษฐา’ เรียกฝ่ายความมั่นคงถกประเด็นพกยาบ้า 10 เม็ดไม่ผิด’เศรษฐา‘ เรียกฝ่ายความมั่นคงถกประเด็นพกยาบ้า 10 เม็ดไม่ผิด ชี้ต้องหารือภายในอีกครั้ง เชื่อพรุ่งนี้เลือกเลขาฯ สมช.ลงตัวแล้ว

THAIPOST: สุดมึน! รัฐมนตรีกลาโหมไม่รู้ว่าตั้งเลขาฯ สมช.ต้องเข้าที่ประชุมอะไรก่อนหรือไม่'สุทิน' บอกที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติยังไม่ถกเลขาฯ คนใหม่ แต่มั่นใจได้เร็วๆ นี้ สุดมึน รมว.กห.ไม่รู้ว่าเรื่องต้องเข้า ครม.หรือไม่

