'สส.ปราจีนบุรี' เปิดใจครั้งแรกเสียงสั่น ผิดหวังถูกการเมืองใน 'ก้าวไกล' เล่นงาน ขอโทษปชช.

“กระบวนการสอบครั้งแรกวันที่ 10 ตุลาคมกรรมการสอบวินัยมี 7 คนแต่มา 6 คน ได้พูดคุยอยู่กว่า 1 ชั่วโมงจากนั้นอีกครั้งหนึ่งวันที่ 30 ตุลาคมเข้าสู่กระบวนการของกรรมการวินัยครั้งที่ 2 ได้เข้าห้องประชุมของกรรมการล่าช้า 1 ชั่วโมง จากนัด 10 โมง ได้เข้า 11 โมง ซึ่งกรรมการคนสุดท้าย จาก 7 คนเหลือเพียง 4 คน จึงรู้สึกข้อมูลที่ให้ต่อกรรมการไม่มีความสำคัญ และก่อนที่จะยุติการสอบสวนมีกรรมการคนที่ 5 เข้ามา ซึ่งความสำคัญระดับนี้ของผู้แทนราษฎรของคนทั้งจังหวัดปราจีนบุรีไม่ใช่เรื่องล้อเล่น...

เมื่อถามว่ามองอย่างไรมติแตกต่างจากของนายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม.นายวุฒิพงศ์ กล่าวว่า ตนเป็นส.ส.ภูธร ทำงานในพื้นที่หนัก มีหลายเรื่องมลพิษ ค่อนข้างมีเพื่อนทางสิ่งแวดล้อมเยอะ แต่ไม่มีคอนเนกชั่นกับเพื่อนสส.ในพรรค ยืนยันว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในพรรค

“รู้สึกเสียใจว่าพรรคไม่ได้เปิดให้ตนเองได้พูดหรือชี้แจงต่อสังคม และวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาชี้แจงต่อสังคม และรู้สึกเสียใจว่าในกรณีคุกคามทางเพศ 2 เคส เช่นเดียวกัน แต่มติออกมาแตกต่างกัน ขอโทษโหวตเตอร์และประชาชนชาวปราจีนบุรีที่ทำให้ผิดหวัง และหลังจากนี้จะพิสูจน์ตนเอง ชาวบ้านยังให้กำลังใจและเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้น แต่บางมีกลุ่มที่สร้างเพจมาโจมตี” นายวุฒิพงศ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวุฒิพงศ์ได้ โชว์หลักฐานภาพ ที่ถูกแชร์ใน Twitter ซึ่งเป็นแชร์ ในโซเชียลมีเดีย บางภาพที่เป็นการจงใจทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ พร้อมนำโน้ตข้อความของผู้เสียหายที่ได้เขียนถึงตนเอง"ที่ระบุว่าผู้เสียหายยังคงต้องการจะลงพื้นที่ทำงานกับตนเองในทุกที่ทุกวัน และตลอดเวลาที่ออกไปทำงานมีความสุขไม่มีครั้งไหนที่ไม่อยากออกไปทำงาน" โดยได้นำโน้ตข้อความดังกล่าวไปปรึกษาจิตแพทย์ว่า ผู้ที่ถูกกระทำ ซึ่งมีบางข้อความแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ได้รับคลิปส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมอีก 50 คลิป...

