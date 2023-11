'สภาพอากาศ' วันนี้ ภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 70-80% อีสาน มีหมอกตอนเช้า

ชุมพร ขึ้นมา : ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ลงไป : ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NATIONTV22: ภาคใต้อ่วมหนัก ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70-80 ฝนตกหนัก เช็กพื้นที่เสี่ยงภัย ได้ที่นี่เตือน ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ฝนตกหนัก-หนักมาก ที่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ฯ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ขณะที่ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ฝนตกหนักที่จ.

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: เตือน พรุ่งนี้ ภาคใต้อ่วมหนัก ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70-80 เช็กพิกัดเสี่ยงภัย ด่วนกรมอุตุฯ แจ้งเตือน ภาคใต้-ฝั่งตะวันออก รับมือ ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ที่ จ.

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPOST: กรมอุตุฯ ชี้อากาศวันหวยออกฝนเริ่มซายกเว้นพื้นที่ภาคใต้ยังหนัก!กรมอุตุฯ ชี้อากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ปกคลุม ทำให้ไทยมีฝนตกน้อยลง ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ยังต้องระวังเจอฝนถล่ม 70-80% พร้อมทั้งคลื่นสูง 1-2 เมตร ชาวเรือต้องระมัดระวัง

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPOST: กรมอุตุฯ ชี้ไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคใต้ยังอ่วมฝนถล่ม 70-80%กรมอุตุฯ เผยอากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคใต้ยังอ่วมฝนยังตกหนัก เตือนระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: ใต้ฝนตกหนัก 70% ทะเลคลื่นสูง ส่วน กทม.มีฝน 30%กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ (31 ต.ค.) ว่า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวฝนลดลง ขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันด

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: พยากรณ์อากาศ 7 วัน กรมอุตุฯ เผยมวลอากาศเย็นปกคลุมไทยตอนบน ภาคใต้ ฝนตกหนักพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า กรมอุตุฯ เผย มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมไทยตอนบน เหนือ-อีสาน มีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ส่วนภาคใต้ ฝนตกหนัก

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕